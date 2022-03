Postupový bod uhráli Kristýna Dorazilová a Patrik Pukowietz, Gabriel Provazník na první šachovnici vybojoval půl bodu za remízu. Poslední bod Vyškované získali za kontumaci na páté šachovnici, protože protihráči přijeli do Vyškova pouze ve čtyřech.

V krajském přeboru družstvo vyhrálo všech devět utkání. O postup se zasloužili (podle šachovnic): 1. Jakub Zezula (hostování z Náměště n. O.), 2. Gabriel Provazník, 3. Kristýna Dorazilová, 4. Patrik Pukowietz, 5. Adam Ulrich, 6. Marek Pukowietz a 7. David Jabůrek.

Krajský přebor mládeže

Konečná tabulka:

1. Vyškov A 9 9 0 0 27

2. Kuřim B 9 8 0 1 24

3. Jundrov A 9 7 0 2 21

4. Duras Kr. Pole B 9 6 0 3 18

5. Znojmo 9 4 0 5 12

6. Lok. Brno B 9 3 1 5 10

7. Kyjov 9 3 0 6 9

8. Lok. Brno C 9 2 0 7 6

9. Vyškov B 9 1 1 7 4

10. Jundrov B 9 0 2 7 2

„Do krajského přeboru družstev mládeže postavil náš klub dvě družstva. Áčko posílené o Jakuba Zezulu z Náměště nad Oslavou mělo za úkol bojovat o první místo a postup do 1. ligy, což se mu nakonec podařilo. Letošní ročník byl hodně ovlivněný epidemiologickou situací a opatřeními s ní souvisejícími. Nejvíce na to doplatil favorit soutěže, družstvo Jezdců Jundrov, které muselo na druhý a třetí sraz nastoupit ve značně oslabené sestavě. Také nám se nevyhnuly problémy a na první sraz, který se hrál v Brně, jsme odcestovali pouze ve čtyřech. Ale i přesto jsme vyhráli obě hraná utkání. Cenná a důležitá byla výhra nad družstvem ŠK Kuřim, které skončilo v konečném pořadí soutěže hned za námi na druhém místě. Na druhý sraz do Znojma jsme jeli v plné sestavě, což nám pomohlo v souboji s družstvem Jezdců, kteří zde hráli pouze ve třech. Na srazu jsme odehráli jen dvě utkání a souboj s ŠK GPOA Znojmo byl odložen. Před posledním srazem, který se hrál ve Vyškově, přišla špatná zpráva o neúčasti hostujícího Jakuba z důvodu karantény. Družstvo bez něho zabojovalo a vyhrálo všechna tři utkání. K jistotě vítězství v krajském přeboru nám pak stačilo neprohrát v dohrávce se znojemskými mládežníky,“ popsal vítěznou cestu svých svěřenců kapitán týmu a předseda SK Vyškov Karel Hruška.

Působení B týmu v krajském přeboru covid ovlivnil ještě více než áčko. Na první sraz se nepodařilo sestavit družstvo vůbec, a tak se všechna tři utkání musela dohrávat. Před druhým srazem byla situace úplně stejná a aby družstvo mohlo hrát, byl do sestavy dopsán Radek Majetič a ze sestavy áčka Rafael Provazník. Až na třetím srazu už nastoupilo pětičlenné družstvo. Úkolem béčka bylo hlavně, aby si děti zahrály a nasbíraly cenné zkušenosti do budoucna. Béčko v soutěži vybojovalo čtyři body za jedno vítězství a remízu a obsadilo předposlední, deváté místo.