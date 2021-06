Jan Jakub Čáp nastoupil ve třech disciplínách. Oštěp vyhrál, v hodu diskem byl šestý a ve vrhu koulí čtvrtý. I jemu v této disciplíně chyběl k bronzové medaili jen kousíček. Po čtvrtém pokusu měl dokonce krátce bronzovou medaili v držení, když v osobním a orelském rekordu poslal kouli do vzdálenosti 16,28 metru. Bohužel hned další závodník ho o dva centimetry překonal a v dalších sériích se už pořadí nezměnilo.

Výsledky mladých Orlů:



Dorostenci – Jan Jakub Čáp

Oštěp: 1. místo - 63,16 m

Koule: 4. místo – 16.28 m

Disk: 6. místo - 45,73m

(vše nové osobní i orelské rekordy)

Junioři - Alexandr Čača

Oštěp: 4. místo - 57,10 m

Cestu ke zlatu v oštěpu popisuje trenér Roman Weiter:

„Jeňa se těšil hlavně na svoji parádní disciplínu, ve které si věřil i na kov nejcennější. Po první sérii pokusů se usadil na druhé pozici. V té druhé se opět asi dvě minuty ohříval na zlatém výsluní, než byl sesazen zpět na stříbro. To se neměnilo až do závěrečného pokusu, kde zmobilizoval všechny síly, zdravě se naštval a poslal oštěp do vzdálenosti 63,16 metru, opět osobní i orelský rekord. To mu v tu chvíli zajišťovalo zlatou medaili, ale stále byl ještě jeden pokus v soutěži, který ho o radost mohl připravit. Byly to nervy, naštěstí se tak nestalo, ale ještě dlouho trvalo, než Jeňovo dojetí propuklo v radost, protože tomu stále nemohl uvěřit.“

Poslední technickou disciplínou mistrovství byl oštěp juniorů a i zde měl vyškovský Orel želízko v ohni. Čačův boj o bronz opět přibližuje trenér Weiter:

„Saša nastupoval jako jeden z favoritů i adeptů na medaili. Potvrdil to hned v první sérii, kdy se na dvě minuty ocitl na stříbrné pozici a poté byl na dlouhých pět sérií na místě třetím. Více než dvoumetrový náskok vypadal velmi nadějně, dodával jistý klid. Bohužel v poslední sérii nastal šok, když si Jakub Dudáš z TJ Sokol Kolín, vytvořil osobní rekord 58,11 m a Sašu z bronzové pozice sesadil. Tato rána Sašu bohužel zlomila, přestože tento výkon je v jeho možnostech, bylo velmi těžké se najednou soustředit a dokázat to zvrátit zpět na svoji stranu. Poslední pokus se mu nevydařil jako soupeři. Musel se tedy spokojit v uvozovkách „jen“ se čtvrtým místem, což pro něj v tu chvíli bylo obrovským zklamáním a smutkem. Ovšem je to samozřejmě výborný výsledek, ke kterému, stejně jako Jeňovi k jeho výsledkům, gratulujeme.“