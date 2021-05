Osmadvacetiletý Procházka dal duelu fantastickou tečku. Zápasník brněnského Jetsaam Gymu ukončil bitvu loktem z otočky, po němž se Reyes složil na zem. „Myslím, že jak říkal Jirka, ten závěr byla taková improvizace. Dal jeden loket, pak další a jak potom propadl, loktem se otočil a krásně mu to tam sedlo,“ popsal poslední zásah nedělního galavečera Peňáz.

Před klíčovým úderem si Procházka ale prožil také těžký moment, když ho Reyes zasáhl a poté ho na zemi držel kolem krku. Brněnský zápasník tlak Američana ovšem ustál.

V prvním kole si oba aktéři hlavního zápasu galavečera rozdali velké množství ran, ale český bojovník měl mírně navrch. „Jirka měl Reyese dobře nakoukaného, věděl co dělá a v čem je silný. Připravoval se vyloženě na jeho kombinace a svým pohybem ho skvěle negoval. Řekl bych, že Reyes se nedostal tolik ani do zápasu,“ pravil Peňáz.

TJ Druzstevnik Hosteradice ??⚽️ BJP! ?? //\\ pic.twitter.com/joZ3wwaWyO — Jiri Denisa Prochazka (@jiri_bjp) May 1, 2021

Tento zápas se zapsal do historie českého MMA. „Tohle je největší událost pro české bojové sporty. Žádný Čech se ještě takhle daleko nedostal a nikoho takhle vysoko postaveného ještě neporazil,“ vysvětlil Peňáz, jenž od začátku svého působení v Brně s nyní hvězdou prestižní světové organizace UFC trénoval.

Procházka v pozápasovém rozhovoru zaskočil redaktora televizní stanice ESPN tím, že se učí novým věcem zápas od zápasu. Po souboji v kleče také několikrát poděkoval Reyesovi, jenž ještě několik minut po fatálním zásahu seděl pouze na zemi. „To je prostě Jirka! On je takový, je svůj, ale skromný. Nikdy nebyl nějaký namyšlený a pořád zůstává stejný,“ líčil čtyřiadvacetiletý thajboxer Peňáz.

Oktagon MMA

Nejen mediální zájem o Procházku se nyní ještě výrazně zvýší. Vždyť okamžitě po vítězství byla řeč o titulovém zápase v UFC. Rodák z Hostěradic na Znojemsku si získal i přízeň lidí na sociálních sítí. „Jiří Procházka je zvíře," napsal třeba šéf organizace UFC Dana White.

„Jirka si ten humbuk kolem nebere osobně. Snaží se to všechno právě vypustit a nevěnuje tomu pozornost. To je hodně důležité, protože jen tak se dokáže soustředit reálně na sportovní výkony a ne na věci okolo," poznamenal Peňáz, jenž se v současné době prosazuje i ve světě MMA pod organizací Oktagon.

A právě v sobotu večer se uskutečnil v brněnské Zoner BobyHall také turnaj Oktagon 23. „Zkoukl jsem Oktagon, pak jsem na chvilku usnul. Kolem 5.30 jsem se probudil, zapl UFC a sledoval ho doma. A poprvé jsem to prožíval docela dost, asi jak se s Jirkou dobře znám. Je to pro mě zážitek a sám jsem z toho nervózní,“ usmál se Peňáz a dodal: „Fandil jsem a trochu mě to probudilo, na to jak jsem byl ospalý."