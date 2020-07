„Jsem ráda, že u nás se mohlo jet v původním termínu a v podstatě i se stejnými parametry jako v předchozích ročnících. Samozřejmě, že jsme měli trochu obavu, kdo přijede a kdo ne, ale nakonec bylo startovní pole skoro stejně početné jako loni. A velmi si cením toho, že nás podpořili tradiční sponzoři a partneři, včetně města Vyškova. Zase to byly super závody, po organizační stránce proběhly bez potíží a co je důležité, i bez zranění,“ zdůraznila ředitelka závodu Ludmila Mikulášková.

Tradiční soutěž zůstala u tradičního programu. Závodilo se ve dvou kategoriích, originály a upravené speciály. Obě měly na pořadu dvě rozjížďky, přičemž první odstartovaly systém Le Mans. Pro konečné pořadí se sčítaly časy. V obou závodech se bojovalo naostro, přičemž upravené motory dokáží v cílové rovince vyvinout až stokilometrovou rychlost. Na druhou stranu krásu závodu vždy podtrhují i ti jezdi, pro které je prestižní soutěž především dokončit.

Moped rallye Rychtářov

21. ročník



Celkové výsledky - originál:

1. Petr Vystrčil (Moped team Tlumačov) 36:26, 2. Rostislav Vojtek (Moped team Rychtářov) 36:52, 3. Jindřich Ulčák (Stadion team Palkovice) 36:55, … 5. Josef Kanka, 6. Igor Václavík, 8. Marek Mikulášek, 10. Zdeněk Kupčík (vš. MT Rychtářov) atd.

Speciál:

1. Jindřich Ulčák 28:10, 2. Zdeněk Bílka (ST Palkovice) 28:12, 3. Tomáš Fusek (Záhorská střela Býškovice) 28:53, 4. Rostislav Vojtek 29:14, … 7. Josef Kanka, atd.

Kompletní výsledky na: www.mtrychtarov.cz

V obou „kubaturách“ měl početné zastoupení pořádající Moped team Rychtářov. S nástrahami tratě i kvalitou soupeřů si nejlépe poradil Rostislav Vojtek, absolutní vítěz dvou předchozích ročníků celého seriálu Moped cup v kategorii originál. Ve své silnější „disciplíně“ obsadil druhé místo, ve speciálech čtvrté.

„Domácí trať velmi dobře znám a určitě byla mojí výhodou, ale soupeřům to prostě jelo líp. Lépe naladili stroje… Ale druhé místo je výborné a čtvrté ve speciálech v této konkurenci určitě je taky dobrým výsledkem. Ta první trojka, to byli jasní favorité,“ komentoval svůj výsledek mladý rychtářovský závodník.

Do této sezony vstupoval s cílem obhájit svá dvě předchozí vítězství v seriálu originálů. Což by byl zlatý hattrick. Druhé místo je dobrou výchozí pozicí a protože na programu už budou jen dva závody, je pro něj situace zcela jasná.

„Asi nezbude než oba závody vyhrát, a to bude samozřejmě velice těžké. Celkově jen tři závody, to znamená, že každá bodová ztráta bude velice citelná. Tato sezona je krátká a my všichni ji bereme spíše jako test pro tu následující. Ale vyhrát seriál potřetí v řadě by samozřejmě nebylo špatné. Uvidíme, jak to dopadne,“ naznačil Vojtek své plány.

Mladý jezdec je současně členem Loras Enduro Team Vyškov, který se účastní seriálu závodů mistrovství České republiky Cross Country na velkých morkách. Mopedy ale rozhodně nebere, jako výkonnostní pokles.

„Prostě je to úplně něco jiného, to se s jízdou na motorce v terénu vůbec nedá srovnat. Ten speciál jede hodně rychle, přičemž konstrukce mopeda včetně brzd není na takovou rychlost stavěná. Hodně záleží na jezdci, je to veliký adrenalin,“ zdůrazňuje mladý motokrosař.