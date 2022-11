Dvě vítězství a posun na první místo tabulky bučovický tábor samozřejmě těší, ale pro realizační tým sokolů jsou cennější získané poznatky.

„My jsme s nimi sice hráli pohár, ale to byli v úplně jiném složení. Takže jsme tohle mužstvo vlastně vůbec neznali. Z ostatními z I. ligy jsme buď už vícekrát hráli, nebo je máme natočené na videu. Informace od soupeřů, kteří s nimi prohráli, říkaly, že to hrají velmi dobře i pod tlakem, že velmi dobře servírují, že to sice nehraji tak rychle, ale v útoku i obraně velice pestře a účelně,“ nastínil přednosti soupeře trenér sokolů Zbyněk Čížek.

Takže spousta diváků v prvním utkání v Bučovicích, a 240 byla letošní rekordní návštěva, byla průběhem, který byl naprosto jednoznačný, mírně zklamaná.

„Slyšel jsem, jak si říkají, že to snad ani není možné, že tady hrál první tým tabulky. A vyjádřili to skoro přesně. V pátek tady opravdu hráli pod svoje možnosti. Na druhou stranu je potřeba říct, že my jsme zahráli velmi dobře a plně využili domácího prostředí,“ komentoval Čížek první zápas.

Sokoli z Bučovic vystoupili do čela I. ligy. Po odvetě v Ostravě mají i náskok

V první polovině soutěže bylo domácí prostředí sokolů opravdu jejich velikou výhodou. Bilance sedm zápasů - sedm vítězství hovoří za vše. Šéf sokolů ale upozornil, že v odvetě se všechny předpoklady, nebo to, co o nich soupeři říkali, naplnily v plné míře. Jeho tým si vítězství za dva body musel tvrdě vybojovat.

„Proto je to velmi cenné vítězství a už podruhé jsme venku vyhráli v tie-breaku. Předtím to bylo v Hradci Králové. Z obou zápasů je pro nás inspirující zejména jedna věc. V Hradci jsme měli tři mečboly ve čtvrtém setu, v Ostravě v této fázi jeden. Ale oba sety jsme prohráli a museli to napravovat až v tie-breaku. Asi se budeme muset víc zamyslet a možná v tréninku i víc namodelovat takové herní situace, kdy je potřeba dotáhnout do vítězného vedení o jeden bod nebo o jednu ztrátu. Při tom je jasné, že je to i otázka psychiky. Ale s dvěma vítězstvími a ziskem pěti bodů jsem samozřejmě nadmíru spokojený,“ zdůraznil kouč.

Ten už před utkáním upozorňoval, že ať už tento dvojzápas skončí jakkoliv, nebude to razítkem na vítězství v základní části I. ligy. Bučovičtí budou muset úspěch v Ostravě potvrdit už v pátek a v sobotu ve dvou těžkých zápasech na palubovkách soupeřů. V pátek v Praze s týmem ČZU a o den později v Liberci s B týmem extraligové Dukly.