Závod výškařek byl mimořádně dramatický. V boji o zlato i bronz. Nakonec zvítězila odchovankyně blanenské atletiky, nyní ve službách USK Praha a mnohonásobná mistryně republiky Michaela Hrubá. Skočila 192 centimetrů. Souboj o zlato svedla s třineckou Bárou Sajdokovou. Obě procházely soutěží naprosto čistě až do 189 centimetrů. Následných 192 neskočila během tří pokusů ani jedna a jelikož měly obě shodný zápis, přišlo na řadu rozeskakování na stejné hodnotě. V něm byla úspěšnější Hrubá. Získala tak svůj pátý mistrovský titul pod otevřeným nebem, navíc v letošním nejlepším českém výkonu.

MČR atletů

Zlín - výška ženy:

1. Michaela Hrubá (USK Praha) 192 cm, 2. Bára Sajdoková (TŽ Třinec) 189, 3. Stela Tomanová (Orel Vyškov) 186, 4. Renata Láníková (Spartak Třebíč) 186, 5. Klára Krejčiříková (Olymp Brno) 178 atd.

Sedmnáctiletá Tomanová bojovala především s Renatou Láníkovou ze Spartaku Třebíč o třetí místo. Bronzovou medaili brala lepším zápisem. Rekordní výšku zdolala druhým pokusem, zatímco Třebíčanka na třetí. Vyškovanka věkem spadá ještě do dorostenecké kategorie a tímto výkonem navázala na sedmé místo z halového mistrovství dospělých v rekordem se zařadila na pátou příčku historických národních tabulek do 17 let.

Bilance vyškovského Orla na domácích šampionátech a mistrovství Moravy a Slezska napříč kategoriemi je výborná, získali pět medailí. I tady dominuje Tomanová ziskem titulu dorostenecké mistryně republiky.