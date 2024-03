Tečku za českými halovými šampionáty atletů udělalo mistrovství republiky žactva jednotlivců. Tentokrát jej hostila atletická hala Otakara Jandery v pražské Stromovce. Na dvoudenním klání závodilo 418 atletů ze 129 oddílů a klubů a opět přineslo spoustu vynikajících výkonů. Se svojí »troškou« přispěla i dvoučlenná minivýprava z AK AHA Vyškov.

Atletka AHA Vyškov Eliška Derková přivezla z Prahy halový bronz ve skoku dalekém. | Foto: ahavyskov.cz

Zásluhou Elišky Derkové putuje do Vyškova další republikový cenný kov. Ten vybojovala třetím místem a novým osobním rekordem ve skoku dalekém. Druhý atlet AHA Vyškov, Karel Pechmann, jel na zkušenou. Zdolal základní výšku 1,62 m a přes nadějné skoky na další postupové výšce to znamenalo stop v další soutěži.

Halové MČR atletů

Praha – výsledky závodníků AHA Vyškov:

Žákyně, skok daleký: 3. Eliška Derková 5,46 m.

Žáci, skok vysoký: 18. Karel Pechman 1,62 m.

Eliška Derková po vlažném »rozjezdu« prvních dvou pokusů musela zabojovat ve třetím tak, aby si zajistila postupovou osmičku. Povedlo se to dokonale! Novým osobním rekordem nejenže postoupila mezi osm nejlepších, ale byl to současně i pokus medailový.

„Už jsem tady závodila na únorových mistrovských vícebojích a snad se mně tato zkušenost hodila. Mistrovství jsem si velice užila. Těšila jsem se na to už velmi dlouho. Jela jsem s cílem dostat se do finále a rozhodně mě nenapadlo, že budu na stupních vítězů. Byl to opravdu moc krásný závod a dlouho na něj budu vzpomínat,“ radovala se z bronzu skromná vyškovská atletka.