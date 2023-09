Start do nového ročníku I. ligy volejbalistů považují oba zástupci Vyškovska ze vcelku úspěšný. Bučovice mají na kontě čtyři body, Holubice tři, když dva přivezly z úterní předehrávky třetího kola v Brně za výhru 3:2. V programu třetího kola se představí jen bučovičtí sokoli, kteří zítra ve své hale přivítají tým Blue Volley Ostrava.

„S Kolínem to doma bylo povinné vítězství za tři body. V Hradci Králové se utkání vyvíjelo tak, že jsme mohli odjíždět bez bodu, ale i se dvěma. Nakonec máme bod ze hřiště soupeře, takže si myslím, že je to kladný bod, který musíme potvrdit v domácím utkání,“ vrátil se na začátek trenér sokolů Zbyněk Čížek.

Jejich soupeř z Ostravy v Hradci Králové v prvním kole vyhrál 3:2 a ve druhém stejným poměrem doma porazil VK Brno. Takže do Bučovic Ostravané mohou přijet v pohodě. Tým Blue Volley je fakticky farmou extraligových Black Volley Beskydy a mohou si tedy vyměňovat hráče v průběhu soutěže. Teď je navíc reprezentační přestávka, takže Čížek předpokládá, že to farma hojně využije.

I. liga mužů:

TJ Sokol Bučovice

– Blue Volley Ostrava

Pátek 29. září, 19.00 hodin, sportovní hala ve Školní ulici

Tabulka:

2. BV Ostrava 2 0 2 0 0 6:4 4

3. Bučovice 2 1 0 1 0 5:3 4

„Někteří jejich hráči zanechali velký rukopis v našem klubu a přijedou hrát proti nám. Jednoznačně největším tahákem pro naše fanoušky je Marek Perry. Já tipuji, že přijede i extraligový nahrávač Beskyd Tomáš Mišek, který v minulé sezoně u nás nastoupil, tuším, v jednom nebo dvou utkáních. Ostrava se netají tím, že se posílila a že jejím jednoznačným cílem, je přímý postup do nadstavbové části, tedy z prvního až třetího místa základní skupiny. Tam bychom chtěli jít i my, takže pro nás platí jednoduchý systém: doma vyhrávat a nějaké body přivézt venku. Určitě to bude velký boj. Oni dlouhodobě spoléhají na kvalitní skákaný servis, takže my jsme se této činnosti nebo reakci na ní věnovali celý týden a tušíme, kudy by mohla vést cesta k úspěchu,“ naznačil šéf sokolů.

Ti by měli nastoupit v podobné sestavě jako s Kolínem a Hradcem, tedy bez čtyř dlouhodobě zraněných hráčů. Navíc v týdnu prošly „kabinou“ nějaká viróza a nachlazení, ale kouč věří, že se do pátečního začátku dají hráči do kupy tak, aby mohli nastoupit.

Před startem druhé nejvyšší české soutěže bučovický trenér a manažer upozornil, že očekává maximálně vyrovnanou soutěž. Naznačil, že zřejmě vyjma Kolína mohou ostatní ze šestky účastníků pomýšlet na postup do nadstavby, která bude společná pro tři nejlepší celky východní a západní skupiny. Tu vyrovnanost první dvě kola jasně potvrdila.

„Ukázalo se to i v úterní předehrávce, kdy Holubice vyhrály v Brně 3:2. Takže znova říkám, že to rozdělení soutěže na západ a východ jednoznačně přineslo kvalitu. A ta kvalita samozřejmě s sebou přináší vyrovnanost. Teď odpadají zápasy, ve kterých, jak se říká, o nic nejde.

Každý zápas je důležitý a každý získaný nebo ztracený bodík může mít velkou hodnotu. Může nakonec rozhodovat o postupu nebo nepostupu,“ zdůraznil Zbyněk Čížek.