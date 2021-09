Nový klub je ale nováčkem jen podle jména. Většina hráčů má s divizí bohaté zkušenosti. Vznikl totiž sloučením mužstva z okresního přeboru Kozlan s divizním Brikety-pelety Štěpán Vyškov, což byl nástupce, co se tradice týká, mnohem slavnějšího Pivovaru Vyškov.

Divize E

1. kolo:

AC Napoleon Prace

- FC Kozlany-Bohdalice 7:7 Poločas: 4:3. Branky: Semeniuk Andrii 2, Ševčík Petr 2, Smutný Roman, Pánek Jan, Vondřich Josef.

V 1. kole se hrály ještě zápasy: Dolní Loučky - Vinohrady Brno 5:3 (3:1) a Helas Brno B - Technika Brno 6:1 (0:1).

Příští zápas: FC Kozlany-Bohdalice - Pramen Havlíčkův Brod, pátek 8. 10. (20.00), sportovní hala Purkyňova Vyškov.

„Pro nás je to samozřejmě zásadní změna, která visela ve vzduchu již nějaký pátek. Sponzorská podpora skončila podobně jako před časem od vyškovského pivovaru, takže ztratilo smysl mít tento název. Proto jsme se dohodli se Zdeňkem Julínkem, který vede fotbal v Bohdalicích, kde já taky hraju, že futsal sloučíme. On má výborné organizační schopnosti a podstatě on vyřídil všechny podmínky a formality sloučení a přestupů hráčů. Z Vyškova jsme přešli všichni a navíc se přidali někteří mladí kluci z velkého fotbalu z Bohdalic. Takže teď je nás snad čtyřicet. (úsměv) Do divize si zatím žádné velké cíle nedáváme. Chceme hrát střed tabulky a hlavně se futsalem bavit a být v pohodě,“ sdělil Jaroslav Kolečkář, který je v týmu prakticky ve stejné roli, jako v FC Brikety-pelety. Spolu s Janem Pánkem jsou hrajícími trenéry.

FC Kozlany-Bohdalice zůstane v domácím prostředí ve vyškovské hale v Purkyňově ulici a domácí zápasy bude zase hrávat v pátek večer. Premiéru si odbyl v nedalekém Rousínově a remízu s Napoleonem Prace Kolečkář hodnotí spíše jako ztrátu dvou bodů.

„Polovinu naší sestavy tvořili noví hráči, a tak trochu jsme zaplatili daň z nezkušenosti. Měli jsme dobrý začátek a rychle jsme vedli 2:0. Pak ale se zranil Honza Pánek a tím se naše hra hodně zhoršila. Soupeř otočil až na 2:5. Na to jsme zareagovali zrychlením a zjednodušením hry a dostali se zase do dvougólového vedení 7:5. To se nám bohužel nepodařilo udržet a nechali jsme soupeře vyrovnat. V závěru jsme mohli dát vítězný gól, jenže šance jsme nevyužili. Škoda dvou bodů…“ zhodnotil utkání.