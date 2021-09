Vedle ligové skupiny se hrála i krajská, a také v ní nakonec startovalo méně týmů. Proto pořadatelé upravili herní systém a v obou odděleních se hrálo každý s každým na dva vítězné sety. Slabší skupinu vyhrály Pozořice.

Loni turnaj pro koronavirovou epidemii odpadl a letošní ročník tak jakoby chtěl pořadatelům vše vynahradit.

Turnaj TJ Holubice

Ligová skupina: 1. TJ Holubice, 2. Sokol Brno-jih, 3. Volejbal Brno – extraligoví junioři, 4. Kojetín, 5. Šlapanice, 6. Žabovřesky.

Sestava Holubic: Kolář, Namešanský, Muroň, Pisařík, Sankot, Russnák, Loub.

Krajská skupina: 1. Pozořice, 2. Holubice B, 3. Šlapanice B, 4. Rousínov.

„Byl to nejlepší turnaj, co jej pořádáme. Jsme spokojení a nejen proto, že jsme vyhráli. Všechny zápasy hlavní skupiny měli vysokou úroveň, perfektně nám vyšlo počasí a přijeli sem volejbalisté a fandové prakticky ze všech nejbližších okolních oddílů. My jsme měli trochu potíže se složením mužstva. Nastoupili jsme jen v sedmi lidech a po zranění Pavla Koláře nakonec podstatnou část turnaje asolvovala šestka hráčů. Nejtěžší zápasy kluci odehráli s Komárovem a Kojetínem,“ chválil manažer a trenér pořádajícího oddílu Arnošt Šmerda.

Jeho tým tak navázal na nedávné vítězství v podobném turnaji v Lulči. Domácím turnajem mužstvo zakončilo letní přípravu na antuce a v tomto týdnu už přejde trénovat do haly. V ní bude nejbližší herní prověrkou přebor České obce sokolské 11. září, jehož jednu skupinu budou Holubice pořádat. Utkají se s prvoligovými Benátkami nad Jizerou a druholigovými Šlapanicemi. Druhá, ryze sokolská skupina se bude hrát v Bučovicích, které také obhajují sokolský titul. Domácí sokoli se utkají s Dobřichovicemi a Sokolem Brno-jih. Vždy nejlepší dva týmy postoupí do semifinále play-off, jehož dějištěm bude rovněž hala ve Školní ulici v Bučovicích.

„Po sokolském turnaji bude naší generálkou na start druhé ligy turnaj Českého poháru, který budeme pořádat 24. září. Našimi soupeři budou prvoligoví Lvi Praha a druholigová Kometa Brno. Do soutěže pak půjdeme s hodně podobnými a spíš trochu užším kádrem, jaký jsme měli před loňským zrušením nižších soutěží. Jedinou posilou je zatím Tomáš Koukal z Komety Brno,“ sdělil šéf holubického volejbalu.

Turnajem v pěkném holubickém sportovním areálku byly uvedeny do provozu rekonstruované kabiny.

„Soupeřům i návštěvníkům jsme umožnili jejich prohlídku. Je to prakticky úplně nové zařízení. Z toho původního zůstaly jen obvodové zdi. Rekonstrukce stála dva miliony tři sta tisíc korun. Plánujeme, že v září je otevřeme oficiálně a slavnostně a s propagačními zápasy ve volejbalu a nohejbalu,“ dodal Šmerda.