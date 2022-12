II. liga - východ:

FC Žabinští Vlci Brno

– SK Amor Kloboučky Vyškov

Pátek 9. prosince, 20.00 hodin, SH Modřice.

Tabulka:

1. Žabinští Vlci 9 8 1 0 58:24 25

6. Amor 8 4 0 4 33:44 12

První vzájemný zápas: Amor – Žabinští Vlci 4:8 (1:3), branky: Mikeš, M. Ševčík, Nový, Obruča – Havlín 3, Kratochvíl 2, Koutný, Starý, P. Svoboda.

Vlci z brněnských Žabovřesk vévodí soutěži bez porážky a s náskokem devíti bodů před Tangem Hodonín. Jediný bod ztratili minulý pátek s Baníkem Ostrava, kde remizovali 4:4. Zápas měl těžko uvěřitelnou koncovku. Dvě minuty před koncem bylo skóre 1:1 a nakonec to skončilo 4:4, když vlci vedli ještě dvanáct vteřin před koncem 4:2.

„Hlavní hvězdou je jednoznačně Dominik Havlín, který rozhodl naše první vzájemné utkání. Ještě ve 33. minutě to bylo 3:3, ale pak jsme inkasovali během minuty tři branky a bylo po zápase. Určitě si musíme dát pozor i na ,Chrascu‘, tedy Toma Chrascinu, a na výhozy od brankáře Pšurného,“ upozornil kouč.

Amor má za sebou dvě těžké porážky a Štrublík připouští, že proto i dost důvodů k přemýšlení.

„Musíme výrazně zvýšit důraz a zrychlit přechod do útoku při brejkových situacích. A hlavně své šance začít využívat. Doufám, že ukážeme, že máme na lepší výsledky, než jsme předvedli poslední dva týdny. Tabulka je velice vyrovnaná a každý bod má velký význam. Chceme se porvat o nadstavbu. Hlavně ať je to výborné utkání se šťastným koncem pro nás a diváci ať se baví,“ přeje si Štrublík a zve do Modřic i fanoušky Amoru.