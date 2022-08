„Já jsem byl na dovolené, takže se k týmu připojím až teď. Podle kapitána Martina Kováře byl ten první týden slušný. Na tréninky chodilo mezi patnácti a dvaceti lidí. Teď na konci tohoto týdne budeme mít takové, v uvozovkách, krátké minisoustředění ve Vyškově. Mělo to vyvrcholit v neděli přípravným zápasem se Zlínem, ale oni se zřejmě nesejdou, takže si asi uděláme nějaký modelový zápas nebo trénink s béčkem,“ sdělil trenér Pavel Pala.

Prvním utkáním tak pro Vyškovské bude zápas se Slavií Praha v rámci svazového poháru, doma v sobotu 27. srpna. Desátého září pak pojedou do Zlína a „druhou pohárovou „ligu“ zakončí do s Dragonem Brno 24. září. Zápas bude součástí oslav 70. výročí založení ragbyového klubu ve Vyškově. V poháru by měl mít Vyškov dvojí zastoupení, áčkem a sloučeným vlastním béčkem a Olomoucí. Zatím ale nad tímto projektem visí otazník.

Pohár ČSRU XV 2022

Los Vyškova - skupina B:

27. 8. Vyškov – Slavia

10. 9. Zlín – Vyškov

24. 9. Vyškov – Dragon Brno

Skupina D

28. 8. společenství RKP/Liberec/Babice – společenství Olomouc/Vyškov B

11. 9. společenství Olomouc/Vyškov B – společenství AMMOR

25. 9. Slavia Praha B – společenství Olomouc/Vyškov B

- Závěrečná část poháru o konečné pořadí se bude hrát systémem play-off a odstartuje o víkendu 1. a 2. října. Finále je naplánováno na víkend 19. a 20. listopadu

„Zatím se to nerozběhlo. Chtěl jsem, aby už v červenci měli v Olomouci fyzickou přípravu, ale řekli mně, že u nich to není zvykem a že začínají až v srpnu. Takže bych některé kluky měl vidět na našich trénincích ve Vyškově čtvrtek a v pátek. Tam uvidíme jací jsou a vlastně i kolik jich bude. Až podle toho se rozhodneme jestli bude toto mužstvo pohár hrát nebo ne. Sami bychom s béčkem do toho určitě nešli,“ sdělil Pala.

Letos ragbyové soutěže dostaly nový model. Na jaře se hrála jen extraliga, podzim je vyhrazený poháru. V něm jsou týmy jsou rozděleny do pěti skupin podle výkonnosti. Bude se hrát o postup do vyšší třídy. Vyškov je ve druhé skupině.

„Já pohár beru jednoznačně jako přípravu na extraligu, žádnou váhu mu nepřikládám. Už dřív jsem říkal, že s tímto modelem soutěží vůbec nesouhlasím. Pro mě je takový pohár ztráta času. Takže ještě nejsme rozhodnutí, jak se k němu postavíme. Tohle budeme řešit s vedením klubu. Já vidím dvě možnosti. Pokusit se postoupit do vyšší skupiny a hrát tedy s tím nejlepším, co máme, anebo dát prostor mladým klukům i za cenu případného sestupu. Nechci předesílat, uvidíme po jednání s vedením,“ kouč jen naťukl podzimní plány.

V každém případě áčko půjde do pohárové soutěže v prakticky stejném složení, jak absolvovalo extraligu. Ztrátou určitě bude návrat reprezentanta Jana Kučery do Říčan. Do Vyškova naopak přijde talent z Ostravy Michal Havránek.

„Je to mladý kluk, ročník 1991, a chce si u nás zahrát extraligu. Takže ho bereme na hostování a určitě v poháru prostor ukázat se dostane. Pak se rozhodneme, co dál,“ dodal vyškovský lodivod.