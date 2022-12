Ano, pocity jsou smíšené. Před sezonou jsem měl obavy při pohledu na šířku kádru a z toho seznamu zraněných hráčů. K tomu pak výsledek prvního kola. Ale poté nastal obrat a myslím, že jsme na současné možnosti týmu podávali solidní výkony. Dá se říci, že se od loňska hodně věcí změnilo k lepšímu. Bohužel přišel opět zápas s Helasem B a totální výbuch a sbírali jsme se z toho dva a půl zápasu. Nakopnul nás až druhý poločas s lídrem soutěže Žabinskými Vlky a téměř dotažené čtyřbrankové manko. Od té doby se to zase zvedlo.

Kteří hráči vám chyběli nejvíc?

Sestavu lepí skoro všechny týmy a málokdy se stane, že někdo hraje dva zápasy v identické sestavě. Bohužel u nás je problém, že nám schází hráči na celou sezonu a hlavně ti, co nás táhli a hrávali v klubu dlouhá léta. Takže těžko říct, kdo nám chybí nejvíc. Zbytek kádru se semknul a borci tvoří dobrou partu a bojují, ale je jasné, že ti kluci chybí. S nimi bychom měli úplně jiné možnosti a říkám sebevědomě, že bychom hráli o titul.

Závěrečný program Amoru v základní části:

Sobota 7. 1. Havlíčkův Brod – Amor

Pátek 13. 1. Jeseník – Amor

Pátek 20. 1. Amor – Atraps Brno

Tabulka:

1. Ž. Vlci Brno 11 10 1 0 68:30 31

2. B. Ostrava 11 6 1 4 56:48 19

3. Hodonín 11 6 1 4 52:50 19

4. Helas Brno B 11 5 1 5 44:36 16

5. Jeseník 11 5 1 5 51:49 16

6. Amor Kl. Vyš. 11 5 0 6 41:54 15

7. Havl. Brod 11 3 1 7 44:54 10

8. Atraps Brno 11 0 2 9 24:61 2

Hrát stále tak, jako s Žabinskými Vlky Brno u nich, nebo teď s Jeseníkem doma, tak

jste asi teď opravdu řešili jiné otázky…

V Brně to byl až druhý poločas. Ale ano, výkony byly nevyrovnané. A to máme často i v rámci jednoho zápasu. Nedokážeme odehrát čtyřicet minut koncentrovaně. Zlepšení tam je, ale musíme to postupně do kluků dostat.

Které ztracené body vás mrzí nejvíc a určitě byly i věci, za které jste mužstvo chválil.

Některé body jsme ztratili, ale některé naopak získali navíc. (úsměv) Nejvíce mrzí ztráta bodů doma s Baníkem a bod navíc mohl být i na hřišti Žabáků. Těch pochval bylo víc, ale ty klukům říkám osobně.

Klíčová pro postup určitě bude odveta v Jeseníku. Co podle vás rozhodne, nebo bude důležitější, futsalová kvalita nebo nastavení hlav hráčů?

Ano, základem bude určitě zápas v Jeseníku, protože tam se bude hrát o tzv. šest bodů. Pro nás by byla výborná i remíza, prostě tam neprohrát. Bez nastavení hlav hráčů můžeš mít kvalitu jakou chceš a moc toho neuděláš. Když jsou ty hlavy dobře nastavené, pak se může projevit i ta kvalita a když se to takto sejde, většinou se dostaví i výsledky.

V jakém složení půjdete do rozhodující části?

Do Havlíčkova Brodu pojedeme oslabení výrazně. Za karty budou chybět Ondra Nový a Jirka Pešta, zranění do hry nepustí Lukáše Obruču, který s velkou pravděpodobností nenaskočí ani v Jeseníku. Ale možná naopak posílíme o jednoho nebo i o dva hráče. Pokud by byl postup pryč, tak možná využiji kluky z naší nové juniorky, aby získávali zkušenosti.

Nakousl jste to. Ale těžko si asi můžete připustit, že by po třech kolech v novém roce pro vás sezona skončila. Co by to pro mužstvo a klub znamenalo?

Je to jen sport, takže by to nebyla žádná tragédie. Samozřejmě do nadstavby chceme a nikdo nechce sezonu končit 20. ledna. Pro mužstvo by to znamenalo, že by kluci měli více sil do zimních připrav na fotbale. (smích) Ale vážně, určitě by to vedení hodnotilo jako neúspěch. Já po všech problémech s kádrem bych to asi nehodnotil jako nějaký propadák. Ale kdybychom teď třeba třikrát prohráli, tak bych své hodnocení sezony upravil. Necháme se překvapit.