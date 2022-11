Ti ještě loni hráli nejvyšší soutěž a i když sestoupili, tak v ní předváděli poměrně solidní výkony. Na ně navažují i ve druhé lize a dávají najevo, že by se mezi elitu rádi vrátili. Oba předchozí zápasy vyhráli. Doma porazili Pramen Havlíčkův Brod 4:3 a Baník Ostrava 6:2.

II. liga

SK Amor Kloboučky Vyškov

– Žabinští Vlci Brno

3. kolo, sobota 22. října, 20.15 hodin, SH ZŠ Vyškov, Purkyňova.

Tabulka:

2. Žab. Vlci Brno 2 2 0 0 10:5 6

5. Amor Klob. Vyškov 2 1 0 1 7:7 3

„Důležité bude, v jakem složení ‚Žabiny‘ přijedou. Pořád ještě se hrají fotbalové soutěže, a to dost ovlivňuje sestavy a fyzický stav hráčů. My bychom měli být v početnější sestavě, než minulý týden, tak pevně doufám, že to bude mít pozitivní vliv na tým, kde je teď dobrá atmosféra. Ale musíme si i držet palce, aby se nikdo nezranil na fotbalech,“ upozornil trenér Amoru Vladimír Štrublík.

Přestože Brňané působili ve vyšší soutěži, vyškovský lodivod tento tým poměrně dobře zná.

„Myslím si, že rozhodne, kdo bude v utkáni důraznější. Soupeř často spoléhá na dlouhé výhozy od gólmana a na individuální kvalitu hlavní hvězdy Dominika Havlína. Rozhodně však nemá jen tohoto plejera. Většinou se nám na Vlky, když byli v naší soutěži, dařilo, tak bychom na to rádi navázali, protože při výhře bychom mohli hodnotit vstup do sezony jako velmi solidní. Věřím, že dojde ještě více diváků než na Helas a vytvoří nám prostředí, které nás požene ke třem bodům. Snad jim předvedeme dobrý výkon,“ přeje si Štrublík.

Jeho tým vstoupil do soutěže domácí porážkou 1:3 s Helasem Brno B a v Hodoníně porazil Tango 6:4.