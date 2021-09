Start a cíl už devětadvacátého ročníku bude na parkovišti u okružní křižovatky u Agrodomu ve Vyškově. Závodníci absolvují dvakrát čtyři rychlostní zkoušky: Topolanskou, Podivickou, Račickou a Hlubočanskou. Seznamovací jízdy s tratí a technické přejímky proběhnou v pátek. V seznamu přihlášených je řada zvučných jmen. Nechybí ani i loňský vítěz Petr Semerád, nicméně zřejmě startovat nebude.

Rally Vyškov

Novinky a zajímavosti ze zákulisí jsou na: www.rallyvyskov.cz nebo na profilech Rally Vyškov na Facebooku (https://www.facebook.com/Rally-Vyškov-1480278015549381/) nebo Instagramu (https://www.instagram.com/rallyvyskov/)

„Pořadatelé měli zprávu, že jeho vůz není ve stoprocentní kondici po předchozí soutěži, a on skutečně zaslal své odhlášení. Nejmladší zástupce soutěžácké rodiny Semerádů jako profesionál nechce startovat s autem, které nestihne připravit na 101 procent. Petr Semerád na dálku zdraví fanoušky a slíbil, že vrátí se do Vyškova, jak to bude možné. Jméno Semerád ovšem nebude na startu chybět. Josef Semerád předvede atraktivní jízdu s Mitsubishi Lancerem Evo IX. Starší syn Martin Semerád usedne do nesrovnatelně mladšího Mitsubishi Mirage Open N,“ sdělil tiskový mluvčí závodu Lukáš Chum.

Cesta k návratu na „trůn“ se tak otevřela dalším skvělým jezdcům. Hlavně trojnásobnému vítězi Romanu Odložilíkovi s vozem Škoda Fabia Rally2 Evo. Na startu bude například Vojtěch Štajf se starší Fabií R5, Karel Trněný s Fordem Fiesta R5 nebo na trati nepřehlédnutelný Martin Vlček. Ten se ve Vyškově ukáže s novým Hyundaiem i20 N Rally2.

„Mezi dvoukolkami za pozornost stojí premiéra na vyškovských tratích a současně druhý start v ČR vozu Renault Clio Rally4, který představí Jiří Rybák a CITY TAXI Racing. Nebude chybět ani obhájce loňského prvenství Jan Dohnal s nádherným a rallyovému uchu libozvučným Renaultem Clio S1600. Do pořadí bude chtít promluvit téměř domácí posádka Michal Horák – Ivan Horák s Opelem Adam R2 nebo i Jiří Hladík s Renaultem Clio Rally5, jenž v předešlých soutěžích opanoval svoji třídu a Vyškov má rád,“ upozornil Chum.

Rally Vyškov je také součástí Čermák a Hrachovec Adam Cupu, v rámci kterého bude o pohárové body bojovat deset „Adamů“. Jaroslav Petráš bude chtít potvrdit své dosavadní vedení v poháru. To mu určitě zadarmo nedaruje průběžně druhý Jan Pilař a třetí Tomáš Arnošt. I na dalších pozicích ale nejsou velké bodové rozdíly. Vozy Opel Adam Cup působí nenápadným dojmem, ale jejich souboje jsou vždy nesmírně vyrovnané.

Mimo soudobá vozidla a nejen v rámci České trofeje v rally historických automobilů budou k vidění další skvosty. Třeba Ford Sierra RS Cosworth s Jiřím Navrátilem a legendárním navigátorem Josefem Králem, BMW 2002 Ti Aleše Jirátka, Lada VFTS Lubomíra Konšela nebo Nissan Almera GTi Milana Zbořila a další vozy doby minulé. Pozornost si určitě zaslouží i jediný vůz RGT na startu, a to Fiat 124 Abarth s Martinem Radou za volantem.

„Startovní pole bude velmi pestré a slibuje perfektní podívanou. Rally děláme s minimem sponzorů, ale pro diváky. Přijďte se k tratím podívat na krásný sport, který nás čeká. Počasí máme objednané slunečné a všichni jste vítáni zdarma,“ s úsměvem zve Ivo Studený, člen organizačního výboru.