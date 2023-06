Červenec a dovolená? Jistě. Ale samozřejmě s výjimkami. Třeba vytrvalostní běžce z Vyškovska čeká hlavní část Vyškovské běžecké tour 2023.

Ilustrační. | Foto: Zdeněk Smutný

Kvarteto závodů v okrese odstartuje v sobotu v Nemojanech Lulečskou šestkou - Memoriálem Mgr. Lenky Höferové. Trať vede po lesní cestě z parkoviště U Libuše nad Pístovický rybník k hlavní silnici Drnovice – Pístovice, kde je obrátka.

O týden později se závodníci sejdou na Nemojské osmičce - Memoriálu ing. Miloslava Gábra a závod je věnován též památce Karla, Jiřiny a Zdeňka Smutných. Odstartují u sokolovny Nemojanech a poběží od mostu přes Rakovec ulicí Bránka směrem k rybníku, pak lesní cestou nad hájenkou Hranáč až na silnici směrem na Pístovice, po ní se vrací všichni do Nemojan, nad Hranáčem seběhnou k hájence a po polní cestě vyběhnou zase na asfaltovou cestu do Nemojan, kde po sto metrech odbočí na hráz rybníka, oběhnou ho a v průchodu mezi ohradou pro koně a tento okruh se poběží ještě jednou až pak se všichni napojí na polní cestu, po které běželi po startu a vrací se zpět do cíle.

V Lulči i Nemojanech vyběhnou závodníci na trať v 10.00 hodin a závodit budou všechny kategorie dospělých, junioři a juniorky. Výsledky se započítávají i do Velké ceny vytrvalců Olomouckého kraje.

V sobotu 15. července proběhne 33. ročník Běhu kolem Vyškova, „Vyškovská 12“, který je Memoriálem Zdeňka Provazníka. Na něm si to už rozdají všechny věkové kategorie, tedy od minipřípravek až po nejstarší veterány. Celkem to bude 25 samostatných výsledkových listin. Všechny žákovské kategorie budou závodit na oválu orelského atletického stadionu už od 9.05 ráno. Na kategorie od dorostu výš čekají trasy 8 a 12 kilometrů, start a cíl budou rovněž na orelském stadionu. Trasa vede převážně po asfaltových a zpevněných cestách ve Vyškově a okolí. Vyběhnou na ni v 10.30. Po skončení proběhne ještě Lidový běh. Bez věkového omezení si jej může zaběhnout každý, včetně hendikepovaných sportovců. Vyškovská dvanáctka je také součástí 15. ročníku Orelské běžecké ligy 2023

Předposlední červencová sobota (22. 7.) je vyhrazena Běhu kolem rybníka Chobot v Nemojanech. I jeho výsledky se budou započítávat i do Velké ceny vytrvalců Olomouckého kraje. Pro účast platí všechna pravidla jako v předchozích závodech v Nemojanech a v Lulči, včetně startu v 10.00 hodin. Délka trati je pro všechny kategorie stejná – 5 kilometrů a s mírným odchylkami v podstatě kopíruje Nemojskou osmičku.