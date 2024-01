V první lize volejbalistů začíná rozhodující část bojů o pozice v play-off. A pěkně od podlahy. Ve čtvrtfinálové nadstavbové skupině se utkají sokolské týmy Bučovic a Dobřichovic, které aktuálně vévodí tabulce.

Volejbalisté Sokola Bučovice. | Foto: Deník/Zdeněk Vlach

V Bučovicích si to rozdají zítra v sedm hodin večer. Dosavadní výsledky i bodový rozdíl vysoce favorizují hosty a trenér a bučovických volejbalových sokolů Zbyněk, toto »rozdělení ambicí« nezpochybňuje.

I. liga mužů:

Čtvrtfinálová skupina:

TJ Sokol Bučovice

– TJ Sokol Dobřichovice

Pátek 12. 1. (19.00), SH Školní ulice.

Tabulka:

1. Dobřichovice 7 6 0 0 1 19:6 18

2. Bučovice 7 4 0 1 2 15:11 13

3. Hr. Králové 7 3 1 1 2 15:12 12

4. BV Ostrava 7 1 2 1 3 13:16 8

5. D. Liberec B 7 1 1 2 3 11:18 7

6. Č. Buděj. B 7 0 2 1 4 9:19 5



Skupina o 7. - 14. místo:

Slavia Plzeň – TJ Holubice

Pátek 12. 1. (19.00).

Tabulka :

1. Vel. Meziříčí 10 7 1 1 1 27:12 24

2. VK Brno 10 5 1 1 3 20:17 18

3. Holubice 10 3 2 2 3 22:22 15

4. Plzeň 10 3 2 1 4 19:21 14

5. Lvi Praha B 10 4 1 0 5 17:19 14

6. ČZU Praha 10 4 0 1 5 17:20 13

7. Kolín 10 2 2 1 5 17:22 11

8. MFF Praha 10 2 1 3 4 17:23 11 Skupina o 7. - 14. místo:Pátek 12. 1. (19.00).

„I to, že nepřijely na finále přeboru České obce sokolské, jasně potvrzuje, že se Dobřichovice soustředí na vítězství v první lize. Pro mě zůstávají favoritem nejen našeho zítřejšího vzájemného zápasu, ale celé soutěže. My se s nimi chceme spíš naladit na následující dva soupeře, to znamená béčka extraligových klubů Dukly Liberec a Českých Budějovic, abychom udrželi současnou výhodnou pozici pro play-off. Pokud bychom zítra nějaké body uhráli, tak budou samozřejmě navíc. Ano, můžeme jen překvapit,“ zdůraznil zároveň šéf volejbalového oddílu Sokola Bučovice.

Jeho tým se na pokračovaní domácí druhé nejvyšší soutěže úspěšně rozehrával v neděli v Chocni na zmíněném přeboru České obce sokolské, který vyhrál. Proti Dobřichovicím by měli domácí nastoupit zhruba ve stejném složení. Získat avizovanou posilu za zraněného smečaře Richarda Strušku se zřejmě sehnat nepodaří, ale tým naopak doplní dva pendlující hráči ze Zlína Václav Žák a Jakub Gálik.

„Teď se nám to trochu s kádrem trochu komplikuje, ale to je v průběhu dlouhodobé soutěže běžná záležitost. Takže v rámci možností budeme kompletní a měli bychom nastoupit s dvanácti hráči,“ konstatoval Čížek.

ŠANCE I PRO HOLUBICE

Slušnou šanci probojovat mezi nejlepší prvoligovou osmičku stále má druhý zástupce Vyškovska TJ Holubice. Do vyřazovacích bojů play-off se ze skupiny o sedmé až čtrnácté místo kvalifikují první dva týmy. Holubičtí jsou v průběžné tabulce zatím na třetím místě a od druhé postupové příčky, kterou nyní drží VK Brno, je dělí jen tři body. Ve stejném čase jako Bučovice nastoupí v Plzni proti univerzitnímu klubu Slavia, který doma porazili poměrně hladce 3:1.