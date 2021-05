Protože účast byla dobrovolná a celá akce si chtěla zachovat tréninkový charakter, je nasnadě, že stupně celkových vítězů patřily běžcům, kteří absolvovali nejvíc závodů. Ani jednou v zimě i na jaře nechyběla nestárnoucí Marie Hynštová a zcela právem jí patří nejvyšší stupínek. V mužích putovala hlavní cena do Blučiny zásluhou vytrvalosti Zdeňka Hochmana.

Hoštická desítka (10 km) - 8. závod Jarního koronavirového poháru AK Drnovice.

Muži: 1. Martin Kučera (Eleven Run Team) 32:28 min., 2. Ladislav Suk (Univerzita Brno) 35:34, 3. Zdeněk Hochman (Orel Blučina) 35:49, 4. Lukáš Koudelka 38:49, 5. Martin Skřivánek (oba AK Drnovice) 39:46, 6. Petr Jančařík (AAC Brno) 41:39. JKP - konečné pořadí: 1. Zdeněk Hochman 749 bodů, 2. Lukáš Koudelka 730, 3. Petr Halas 692, 4. Zdeněk Smutný (oba AK Drnovice) 672, 5. Josef Kunc (Orel Vyškov) 654, 6. Martin Skřivánek 625, 7. Pavel Dvořák (Atletika Alojzov) 500, 8. Jiří Bubeník ml. (AK Drnovice) 422, 9. Milan Kobliha (Atletika Alojzov) 412, 10. Lukáš Grézl (Vyškov) 355 atd.

Ženy: 1. Lenka Jančaříková (AAC Brno) 41:40, 2. Anežka Langhammerová (42:34), 3. Lenka Hrabovská (obě AK Drnovice) 43:26. JKP - konečné pořadí: 1. Marie Hynštová (AK Drnovice) 737, 2. Anežka Langhammerová 692, 3. Lenka Hrabovská 674, 4. Eva Dvořáková (Atletika Alojzov) 449, 5. Anna Halasová (AK Drnovice) 367, 6. Lenka Jančaříková 292, 7. Světlana Petříková 273, 8. Silvie Divišová (obě AK Drnovice) 93 atd.

Tradiční trasu Hoštické desítky, která z velké části vede po rovinaté cyklostezce, běžci v zimě absolvovali pětkrát, v jednom případě ve zkráceném formátu na osm kilometrů. Zimní charakter si zachoval i jarní závod, stále pršelo a navíc zpět na trati foukal vcelku silný protivítr. Se ztíženými podmínkami se nejlépe vyrovnali Martin Kučera z Eleven Run Teamu, který má hlavní „stan“ v Jablonci nad Nisou, a Brňanka Lenka Jančaříková. Oba zvítězili výbornými časy a zejména Kučera naplnil smyl celého seriálu. Tedy otestovat aktuální stav své fyzičky v době bez ostrých závodů.

„Martin mi volal již předem, zda může přijet zkusit tempo na půlmaratón v Mikulově příští týden. Byl jsem rád, že se přijede po tak dlouhé době zase mezi nás ukázat. Ovšem to jsem netušil, co předvede na trati za fofr. Sám sólo i proti větru a na přesné desítce zaběhl čas 32:28. To tedy bude fofr i na tom půlmaratónu. Má velká poklona, je ve skvělé formě,“ chválil Kučeru šéf závodu.

Z domácích závodníků si nejlépe vedl čtvrtý Lukáš Koudelka a potvrdil nejlepší umístění drnovických mužů v celkovém pořadí. V něm skončil druhý. V cíli ovšem nijak nejásal. „Opět jsem zpátky neudržel tempo. Ale šel jsem sám, navíc proti větru, to mi taky moc nepomohlo,“ konstatoval po závodě.

Výkon vítězné Brňanky Jančaříkové hodnotil Smutný, coby zkušený trenér, podobně jako Kučerův. Po závodě se usmívala i druhá Anežka Langhammerová z pořadatelského oddílu. Desítku rozběhla velmi rychle a v cíli to pak znamenalo osobní rekord. „Chtěla jsem si zkusit dát osobák na pětku a jít ji pod dvacet, což se mi podařilo, ale pak už jsem trochu vytuhla a tempo s Lenkou neudržela. Ale jsem spokojená s oběma časy. Teď to jen prodat na závodech, což bude kvůli mé práci trochu problém, ale musím se s tím nějak poprat,“ hodnotila sama sebe při vyhlášení celkových výsledků.

Stejně jako ona teď už budou vytrvalostní běžci vyhledávat klasické závody, které se při postupném uvolňování vládních omezení snad už budou rozbíhat. Forma měřených a bodovaných běžeckých testů původně nebyla v plánu, ale sklidila všeobecný souhlas.

„Jsem rád, že se to ujalo a byli jsme schopní se sejít sobotu co sobotu od listopadu přes všechny překážky a zákazy. Předpokládám, že obdobným způsobem, jako naše testy pak nějak zorganizujeme i Vyškovskou běžeckou tour. Zatím jsme ve stádiu toho, že čekáme, co nám povolí. Ale budeme se snažit alespoň nějak improvizovaně, třeba bez zázemí a občerstvení s přihláškami pokud možno předem seriál v nějaké omezené podobě uspořádat,“ dodal k celkovému hodnocení předseda AK Drnovice Zdeněk Smutný.