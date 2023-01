„Jedná se o Jana a Jiřího Osolsobě, Marka Kalouse, Sebastiana a Maria Hajzlerovi. Tito atleti spolu s dalšími účastníky republikových šampionátů tvořili tréninkovou skupinu, se kterou byla pro trenéry dlouhodobě radost pracovat. Patří do ní i překážkář Jakub Derka, půlkaři Pavel Lenomar a Sabina Fiantová a tyčkařky Kateřina Čamlíková a Denisa Hubáčková. Mezi tato jména nakukují Kryštof Vintera, Michal Derka či Filip Jašíček. Jsou to všechno příklady hodné následování i ideální vzory pro své mladší kamarády, které často i jako trenéři přípravek osobně vedou,“ chválí zkušený trenér.

V AHA trénují v oficiálním Sportovním středisku atletika a sportovním centru mládeže, jehož kritéria jsou velice přísná a každodenní práce trenérů a jejich svěřenců směřují k tomu, abych klub středisko i sportovní centrum ve Vyškově udržel dlouhodobě. Bohužel nejen Hajzlerovy zkušenosti naznačují, že pro dnešní mladou generaci je královna sportů zřejmě hodně tvrdá.

„Velké nároky na tréninkový čas, vydanou energii, kuriózně i jasná měřitelnost výkonu jsou atributy, které dnešním dětem „nevoní“. Nejraději by se stali šampiony hned, bez dlouhodobé poctivé tréninkové řehole. Když se to hned nezdaří, tak buď se sportem buď končí a nebo volí pohodlnou cestu někde se skrýt, často i do kolektivního sportu. Tam spoléhají na to, že odpovědnost za konečný výsledek je rozmělněna mezi celý kolektiv a oni se tam nějak schovají. Najde se sice stále ještě dost šikovných a sportovně velice nadaných dětí, bohužel, to ještě nic neznamená. O všem nakonec rozhoduje hlava, motivace a mentální nastavení mladého sportovce,“ naznačuje obecný problém sám bývalý mistr republiky v půlmaratonu.

O to víc vedení klubu oceňuje a váží si dětí a jejich rodičů, kteří se pro atletiku rozhodnou. Velkým příkladem, že to jde, je „ATT“, tedy „Ahatyčkateam“. Skok o tyči po desetiletích navázal na disciplínu, která má ve Vyškově svoji tradici. V roce 2009 původně vícebojařská skupina, začala psát své první tyčkařské krůčky na jarním soustředění atletů v Nové Včelnici.

„Od té doby čítají naše klubové tyčkařské tabulky kolem čtyřiceti jmen, dívek a chlapců. Nesmírně technicky a fyzicky náročná disciplína některé mladé atlety oslovila způsobem, že se dokázali prosadit i v republikovém měřítku a vybojovat si reprezentační dres České republiky. V zimě nemáme ve Vyškově tuhle disciplínu kde trénovat, musíme tedy improvizovat a hledat různá řešení. K tomu finanční náročnost na technické vybavení činí z této disciplíny postupem doby až neuvěřitelný příběh. Odměnou je nám zlepšení každého člena tréninkové skupiny, jsou to momenty, kdy s radostí přepisujeme klubové tabulky vyvěšené na chodbě atletického klubu. Dokonce se nám podařilo ve dvou případech zdolat, pro nás bájnou metu pěti metrů u chlapců, u dívek máme historicky tři děvčata, která zdolala hranici tři metrů, v loňském roce překonalo pět metrů v ČR jedenáct skokanů, z toho dva z AHA Vyškov“, vyzvedává Hajzler nejstarší.

Ten připomíná potřebu dlouhodobé sportovně-pohybové přípravy, kterou populární Aháčci začínají v atletické přípravce. Rozvíjet svůj talent mohou děti dále ve spolupracující ZŠ a MŠ Vyškov, Letní pole, dále v rámci projektů ČAS v ZŠ Rousínov a ZŠ a MŠ Bohdalice.

„Snažíme se dětem dát maximum, výsledkem této práce měl být přechod do starších kategorií. Tam by postupně měli nacházet tu svoji „parketu“, myšleno svoji disciplínu - běhy, vrhy a hody, skoky, víceboje a chůze. Měli by začít poměřovat se soupeři, účastnit se závodů, bohužel, se tak často neděje. Práce týmu lidí přichází na zmar. Děti si hledají pohodlnější cestu, těch dnešní život nabízí bezpočet. Přesto všechno se nová jména objevují, např. Eliška Derková, mladší žákyně si vybojovala krajskou reprezentaci na Olympiádě dětí a mládeže, ale hlavně se probojovala na mistrovství české republiky žactva. V Jablonci nad Nisou svedla rovnocenný souboj ve skoku dalekém, bojovala se svými, až o dva roky staršími soupeřkami. Právě kolem ní je celá řada mladých atletek, takových, které by mohli jít ve stopách svých starších kamarádů. V atletice nám chybějí mladí chlapci, což je další velký problém. Kluci mají na soupeření jiný pohled než dívky, dokáží být tahouny a tmelícím prvkem smíšených tréninkových skupin. Byli bychom moc rádi, kdyby si i chlapci dokázali do atletiky znovu najít cestu. Moc nám chybí,“ vyzývá Hajzler chlapecké sportovní talenty a připomíná, že současném stavu bude klub v budoucnu jen těžko navazovat na současné družstvo juniorů, které v roce 2022 vybojovalo v Mistrovství Moravy a Slezska skvělé šesté místo v konkurenci dalších 17 družstev.

V soutěžích družstev letos mělo AHA Vyškov hned devět družstev, družstvo žen AHA Vyškov ovládlo II. ligu, skupinu E a zdatně si počínalo i v baráži o prvoligovou soutěž, v níž obsadilo 7. místo.

Za stejně důležité jako získávání děti pro atletiku považuje Hajzler dát jim dost možností zazávodit si doma. Pořadatelská činnost tak zabírá značnou část činnosti klubu.

„Historickými vrcholy pořadatelské činnosti jsou tři mistrovství České republiky v letech 2001, 2010 a 2012. Krásné vzpomínky jsou také na mezistátní utkání juniorů ČR - Polsko - Maďarsko - Slovensko - Slovinsko v roce 2018. V roce 2022 jsme uspořádali bezmála dvacet akcí, jak pro registrované atlety, tak pro širokou veřejnost. Pokračujeme v tradici pořádání tradičních akcí, určitě stojí za zmínku, že v loňském roce jsme uspořádali již 70. ročník Velké ceny města Vyškova ve skoku vysokém,“ připomíná člen vedení AK AHA Vyškov.