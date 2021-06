Jsou změny ve vedení okresního volejbalu nějak zásadní?

Čestmír Luska působil jako předseda okresního volejbalového svazu řadu volebních období, za co si určitě zaslouží uznání a velký dík. Rozhodl se předat funkci dál, ale i nadále zůstává nezbytným a zkušeným členem výkonného výboru. Dalšími jsou Tomáš Karásek, Roman Holoubek a Petr Zedník. Nastoupil jsem do perfektně fungujícího týmu schopných lidí. Určitě by byla škoda nějak výrazně zasahovat do chodu výkonného výboru. Mužská soutěž funguje pod vedením Petra Zedníka, ženy pod vedením Tomáše Karáska a mládež organizuje Roman Holoubek.

Roman Kříž, nový předseda výkonného výboru Okresního volejbalového svazu Vyškov.Zdroj: archiv R. Kříže

Co bylo prvním úkolem nového vedení a jaké nejdůležitější věci máte v dlouhodobějším plánu?

Určitě prvním a nelehkým úkolem bylo, vypořádat se s covidovou situací a řešení průběhu zbytku sezony. V dlouhodobém plánu je určitě práce s mládeží, kterou výborně organizují Roman Holoubek a Tomáš Karásek. Minivolejbalu pod názvem „Volejbal v barvách“, který se odehrává turnajově, se pravidelně zúčastňuje až 230 dětí.

Co všechno se pro covidovou situaci s následnými vládními omezeními sportu ztratilo a jak budete navazovat?

Podzimní část sezony se kvůli zhoršující se situaci nedohrála a začít jarní půlku nemělo smysl, protože by se nestihla dohrát. Z toho vyplývá, že výsledky sezony 2020/2021 nelze uzavřít a je zrušena. V zájmu výkonného výboru bylo volejbal před prázdninami alespoň trochu nastartovat, a proto jsme byli v denním kontaktu a netrpělivě sledovali uvolnění vládních opatření. Pro každý následující týden jsme měli nachystaný scénář, jakým způsobem lze ještě dohrát mimosoutěžní jarní půlku. Každopádně družstva měla zájem si zahrát, takže jsme udělali vše co bylo v našich silách a zorganizovali jsme přípravná utkání. Bohužel, ztrátou v téhle nelehké době bylo i to, že nás opustil dlouholetý člen okresního volejbalového svazu a drnovického volejbalu Miroslav Burian.

Jakou členskou základnu má současný okresní volejbal? Má vzrůstající, nebo klesající trend? Jak je to konkrétně u mládeže?

Momentálně máme v okrese 29 družstev. Celkový trend je mírně klesající. Rok od roku je na tom nejhůře mužská soutěž, kde počet klesá a nyní máme jen deset družstev. Ženy jsou poměrně stabilní s počtem šesti družstev. Naopak velkou radost nám dělá mládež pod vedením Romana Holoubka, kde je trend stoupající s počtem třinácti družstev. A doufáme, že mladší generace brzy doplní soutěže dospělých.

V jakém stadiu tedy je příprava nových, podzimních mistrovských soutěží?

Momentálně nás bude čekat přihlašování družstev na následující sezonu. Uvidíme, zda se počty družstev zvýší nebo naopak sníží. Pokud by se navýšil počet družstev v mužské soutěži, což by bylo jenom dobře, tak jediná zásadní změna asi by byla rozdělení do dvou skupin. V opačném případě herní systém zůstane stejný.