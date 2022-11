„Je mi to už trapné, ale každý týden opakuji, že náš zdravotní stav je bídný, ale prostě to tak je a nemůžu to nezmínit. Takže sám nevím, v jakém finálním složení nastoupíme. Může být, že na rozcvičce nás klidně bude deset, ale hrát bude moci pouze šest lidí. Snad se kluci dají brzo fyzicky dohromady, abychom mohli předvádět co nejlepší výkony,“ poznamenal ke stavu kádru trenér Vladimír Štrublík.

II. liga - východ

ATRAPS Brno –

Amor Kloboučky Vyškov

7. kolo, pátek 18.listopadu, 20.00 hodin, sportovní hala Modřice.

Tabulka:

5. Amor 5 3 0 2 25:25 9

8. ATRAPS 6 0 1 5 13:37 1

Nejen proto očekává těžké utkání. Domácí zatím získali jen jeden bod, v Hodoníně za remízu 4:4, a určitě nastoupí velmi namotivovaní a s výraznou podporou tamních diváků, kteří je poženou za první výhrou. Naproti tomu pro Amor hovoří poslední dva vítězné výsledky (v Ostravě s Baníkem 9:6 a doma s Havlíčkovým Brodem 5:4) a přes oslabení i solidní výkony mužstva.

„Uvidíme v jakém složení oba celky nastoupí, a to hodně napoví o průběhu zápasu. Ano, psychické rozpoložení mužstva je naopak ve velmi dobrém stavu, tak uvidíme, jestli to přeneseme i na palubovku. Očekávám velký boj, tvrdé střety a plno emocí. Ten, kdo je lépe ukočíruje, zápas vyhraje. Věřím, že bude dobrá divácká kulisa a oba týmy předvedou skvělý futsal,“ dodal Štrublík.

Sedmé kolo uzavře polovinu základní části II. ligy. Odvetnou část odstartuje Amor příští neděli v Brně utkáním s Helasem B.