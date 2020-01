Už předposlední kolo základní části I. ligy volejbalistů rozhodlo o tom, že bučovičtí sokoli obhájili své loňské prvenství. Na domácí palubovce hladce porazili Velké Meziříčí, zatímco jejich jediný konkurent v boji o první místo Benátky nad Jizerou prohrál doma s rezervou extraligových Lvů Praha. Rovněž jednoznačně 0:3. Před posledním „zvoněním“ tak sokoli mají v tabulce před Benátkami nedostižný náskok pěti bodů.

Zápasy Bučovic s Velkým Meziříčím mívají nádech derby. Tuto pointu si tentokrát udržela jen úvodní sada. Hosté šli do koncovky s dvoubodovým vedením 19:17 a 21:19. Ale pak začal úřadovat David Neubauer. „Muž zápasu to otočil servisem, když dal tři přímé body z podání. My jsme se pak uklidnili a začali jsme převyšovat soupeře ve všech herních činnostech. A třetí set, to už byla naprosto jednoznačná záležitost a bylo cítit, že soupeř už na slušný výsledek postupně rezignoval. Jsem rád, že jsme psychicky náročný zápas vládli,“ těšil se trenér sokolů Zbyněk Čížek.