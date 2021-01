Kolik lidí se zapojilo do ankety a kolik sportovců a kolektivů veřejnost a kluby nominovaly? Jaké je srovnání s loňským rokem?

Je jasné, že porovnání je velmi těžké, všichni asi tušíte proč. Ale o nějakém zásadním propadu nemůže být řeč, například zapojení a prvotní nominace vyškovských oddílů a klubů byly s loňskem srovnatelné. Také díky tomu do konečné nominace proniklo dokonce jedenáct jednotlivců a osm kolektivů. Co se týká hlasování veřejnosti o nejoblíbenějšího sportovce, platných lístků je 490 oproti loňským 746. Zřejmě se na těchto číslech odrazilo to, že některé sporty a tedy i vaši oblíbení sportovci neměli takovou možnost vyniknout jako v běžné sezoně. Ale necelých pět set hlasovacích lístků není málo. Asi můžu prozradit, že alespoň jeden bod od veřejnosti dostalo nakonec patnáct jednotlivců a deset kolektivů.

Poznámka:

Sportovce a kolektivy do ankety nominovaly sportovní kluby a oddíly. Veřejnost z nich zvolila nejoblíbenější sportovce a týmy a odborná komise pak v hlavní části ankety nejlepší sportovce a nejlepší kolektivy města.

Máte představu nebo indicie, jak tedy nominace ovlivnil Covid-19?

Doba ve znamení Covid-19 a vládních opatření spojených s jeho šířením ovlivnila nominace samozřejmě hlavně zrušením mnoha sportovních akcí, ať už regionálních, krajských, republikových nebo mezinárodních. Vyškovští sportovci se na ně připravovali a skvělý výsledek je mohl vystřelit právě mezi městskou špičku ankety za minulý rok. Některá odvětví a sportovce to postihlo více, některé méně. Vyšší moc, s tím těžko něco někdo udělá.

Nemůže to tak ovlivnit objektivitu daného ročníku ankety?

Já si myslím, že takové myšlenky mohou přijít, když ta anketa a její princip nejsou pochopeny úplně správně. Ano, měli jsme jeden či dva ohlasy z klubů a oddílů ve smyslu „jak můžete letos anketu pořádat“ nebo „vždyť některé sporty měly díky covidovým omezením výhodu, my ne“. Víte, mrzí mě, že takovou tradiční anketu po tolika letech existence někdo stále vidí jako soupeření sportů nebo dokonce městských klubů či sportovců. To není mistrovství Vyškova, to je ocenění a odměna skvělých výkonů, cílevědomých lidských osobností, kteří dávají svému koníčku maximum, navíc v takové nelehké době. Oslava sportu a vyškovských úspěchů. Takhle bychom to měli brát.

Hlasování veřejnosti bylo asi normální jako každý rok, ale jak proběhlo hlasování odborné komise a sčítání bodů?

Hledali jsme stoprocentně objektivní způsob, jak hlasovat v rámci odborné komise. V minulých letech při setkání komise „tváří v tvář“ každý bodoval anonymně a pak se s několikanásobnou kontrolou body a hlasy sčítaly. Tentokrát jsme to museli vše zvládnout online nebo přesněji řečeno v takové interaktivním přímém přenosu. Využili jsme formy emailů, aby všichni odborníci hlasovali ve stejnou chvíli na stejné emailové adresy a tím se nemohli nějak vzájemně ovlivňovat vývojem. Tím vznikla i možnost zpětné kontroly a pak zase přišlo na řadu pečlivé sčítání za přítomnosti všech online.

Jaké složení má odborná komise?

Je složena z lidí, kteří se v prostředí vyškovského sportu pohybují dlouhá léta a výborně se v něm orientují. Důležité je, aby nebyli zaměřeni vyloženě na jedno či dvě sportovní odvětví. Každý máme svoje srdeční, to je jasné, ale zásadní je odborný všeobecný přehled v tomto ohledu. A to si troufám říct, že všichni splňují. Žijí sportem, aktivním nebo pasivním, sledují ho, je to součást jejich života. Mimochodem složení Komise sportu a využití volného času si každý může najít na stránkách města Vyškova a v rámci odborné komise pro potřeb ankety se dlouhá léta doplňuje sportovním redaktorem Vyškovského deníku Rovnost.

Je ve výsledcích nějaké překvapení? Nová jména, úplní nováčci a naopak třeba neúčast tradičních úspěšných „anketářů“?

Pokaždé se objeví nějaké to překvapení a je to dobře. Více jich samozřejmě najdete v anketě oblíbenosti, tedy v hlasování veřejnosti. Rok co rok nás „vox populi“ vždy něčím zaujme. A za sebe musím říct, že i hlasování odborné komise většinou roztrhá moje osobní předpoklady. O tom ankety jsou. Aktuální ročník má mimochodem všechno, nová jména, premiéru hned několika anketních benjamínků a také nechybí tradiční osobnosti.

Slavnostní vyhlášení výsledků mělo být na únorovém galavečeru v kině Sokolský dům za účasti veřejnosti. Chystáte ještě i tuto variantu? Jaké jsou další možnosti?

Moc bych si přál, aby anketa proběhla ve stejném rozsahu úspěšného galavečera jako v minulosti, ale to samozřejmě s pravděpodobností hraničící s jistotou nepůjde. V úzké spolupráci s vedením města a zkušenou agenturou, která celorepublikově vyhlášení těchto anket každoročně pořádá, aktuálně hledáme ideální možnou podobu tohoto ročníku. V této chvíli si myslím, že by mohlo být vyhlášení zajímavě uchopené a mohlo by se dostat k vám všem v rámci online přímého přenosu a následného záznamu. Nechci ale předbíhat, vše je v jednání. Každopádně účast divácké veřejnosti přímo na místě se nepředpokládá. Přesto na prestiži by anketa újmu zaznamenat neměla. Situace ohledně vládních opatření se ještě může změnit, k lepšímu i horšímu, s tím bude souviset forma slavnostního vyhlášení, ale o vyhlášení Sportovce Vyškova 2020 vás určitě neochudíme.