Velikonoční běh byl na pořadu v Tovačově a v jarní termínové listině je už pětatřicet let.

„Bohužel dvakrát se kvůli covidu neběžel, ale snad už je to za námi a opět se centrem Tovačova a kolem jeho rybníků budeme moc pravidelně proběhnout. A proto jsme se tam letos také vypravili, připomenout si ty roky, co tam jezdíme, pozdravit kamarády a dát si také trochu do těla,“ upozornil předseda a trenér drnovických běžců Zdeněk Smutný.

Až na koncovku výborně běžel Lukáš Koudelka. Bohužel si špatně vypočítal závěrečný finiš a dva běžci za ním ho na cílové čáře předběhli. O vteřinu skončil celkově čtvrtý. Simona Grulichová si bezpečně poradila se soupeřkami v kategorii nad 50 let a s přehledem zvítězila. Marie Hynštová bojovala s o patnáct let mladšími ženami ze všech sil, ale stačilo to „jen“ na třetí místo.

„Anička Halasová předvedla, že bude skvělá vytrvalkyně. Pustila se do závodu s vervou, sice nakonec v posledním kole trochu ztuhla, ale přesto vybojovala parádní páté místo v dorostenecké kategorii a celkově doběhla jako sedmá žena,“ chválil Smutný.

Mezi dětmi v zámeckém parku se představili mj. Matěj a Anežka Halasovi. Matěj se rval se staršími hochy jako o život a doběhl šestý. Anežka pak překvapila skvělým druhým místem.

Několika závodů se zúčastnili nejmladší běžci AHA Vyškov. Své kategorie vyhrály v Tovačově Adéla Sedláková a v Běhu osvobození Vacenovic Šárka Sedláková.

Tradiční Náměšťská desítka je součástí Velká ceny vytrvalců Olomouckého kraje. Drnovická výprava tam sice letos nebyla tak početná, jako obvykle, ale medaile sbírala. Milan Marek a Simona Grulichová vyhráli své kategorie, Marie Hynštová byla druhá a Lukáš Koudelka třetí.

Anežka Langhammerová startovala na svých oblíbených Brněnských bězích, ovšem tentokrát se musela sklonit před soupeřkou a doběhla druhá.