Porazila konkurenci extraligového a ve Vyškově velmi populárního ragby, špičkového druholigového fotbalu v MFK, vyškovské prvoligové kuželkáře, slavná jména prvoligových finalistů z volejbalového Sokola Bučovice a samozřejmě řadu špičkových individuálních sportovců. Žezlo královny Sportovců okresu Vyškov za rok 2022 převzala vítězka tradiční ankety pořádané okresním sdružením České unie sportu triatlonistka Dana Hyláková.

Triatlonistka Dana Hyláková - nejlepší sportovkyně okresu Vyškov za rok 2022. | Foto: Deník/ Redakce

Jaké máte vztahy k ostatním sportům, chodíte třeba ve Vyškově na ragby nebo fotbal?

Na ragby, ani fotbal ve Vyškově nechodím, ale chodit jsem začala zase na hokej. Všichni tři synové hrávali ve Vyškově hokej od přípravky až po juniorskou kategorii a po studiích se k hokeji zase vrátili. Hrají amatérskou ligu, a tak jim chodím na zimní stadión fandit. Samozřejmě už s vnoučaty.

Na triatlon samozřejmě musí být hodně všeobecné sportovní nadání. Jaké sporty máte ráda kromě těch tří?

V mládí, na základní škole, jsem závodně plavala. V krajském přeboru mladších žákyň na 200 metrů motýlek jsem se umístila na prvním místě. Pak jsem přesedlala z individuálního sportu na kolektivní. Na střední veterinární škole v Hradci Králové jsem hrála volejbal. Hráli jsme dorosteneckou ligu a dostala jsem se do reprezentačního výběru ČR. Z ostatních sportů preferuji zimní sporty. Aktivně mám ráda sjezdové lyžování a běžky. Pasivně se dívám na biatlon. Přes letní sezonu se hodně věnuji pěší turistice. Asi je to spojené, s tím, že mám ráda přírodu a hory a taky, že máme psa. Je to fenka jezevčíka, týdně našlapeme 30 až 40 kilometrů. Běhat s ní nemohu, nestačila by mi, nebo by chytila stopu a utekla.

DANA HYLÁKOVÁ

Bydliště: Vyškov

Sport: Triatlon, duatlon

Nejlepší výsledky roku 2022:

3. místo na ME ve Španělsku v ½ Ironman, 7. místo na ME v Olympijském triatlonu v Polsku, 8. místo na ME ve Sprint triatlonu v Německu, 11. místo na MS v olympijském triatlonu ve Spojených arabských emirátech, 7. místo v celkovém hodnocení žen v seriálu závodů ČP dlouhý triatlon, 3 x 1. místo v seriálu závodů ČP Dlouhý triatlon v distanci ½ Ironman a 1. místo na MČR v Duatlonu, vše v kat. 60-64 let

Nejúspěšnější výsledky kariéry:

Mistrovství republiky (triatlon - duatlon)

2020 – v rámci ČP 1. závod v kariéře - 1. místo ½ ironman, Pardubice Czechman

MČR 1. místo v kategorii od roku 2014 - 2022

Mistrovství Evropy:

2021 - 1. místo ½ ironman, Walchsee

2021 - 4. místo olympijský triatlon, Valencie

2022 - 3. místo ½ ironman, Bilbao

Mistrovství světa:

2022 – 11. místo olympijský triatlon, Abu Dhabí v kategorii Age Group

Která z těch tří disciplín je vašemu srdci nejbližší a kterou byste třeba vyměnila? A za jakou?

Ač je to paradox, že jsem v mládí závodně plavala, tak nejbližší mi je cyklistika, po té běh a nakonec plavání. Beru to s ohledem a k přístupu na tréninky. Pokud je venku hezky, tak si jedu raději zatrénovat na kole než běhat. Ale ono se to tak nedá dělat. Mám celoroční tréninkový plán, kde se musím věnovat všem třem disciplínám. Kdybych mohla plavání vyměnit za lyžování, bylo by to super. Bohužel to nejde, i tak mám triatlon ráda.

Už jste to naznačila, ale jaké byly vaše sportovní začátky a proč jste se stala triatlonistou?

Jak jsem říkala, začala jsem plavat a přešla na volejbal. Ale úplné sportovní začátky se odehrávaly na atletickém stadionu. Na základní škole se dříve plnil odznak zdatnosti. Plavání, běh, šplh, hod kriketovým míčkem. A právě hod míčkem mi málem nasměroval jiný sport. Byl tam atletický trenér vrhu koulí a všimnul si, že mám dobrý švih, hodila jsem 60 metrů. Nabídl mi, že bych mohla házet koulí. Když jsem to řekla doma, tak s tím mamka nesouhlasila a přihlásila mě na plavání. Taky jsem koketovala s fotbalem, který jsme hrávaly s holkami před tréninkem volejbalu. Líbilo se mi to, dávala jsem góly, ale taky zůstalo u volejbalu. A jak jsem se stala triatlonistou? O tento sport jsem se moc nezajímala, až do prvního závodu na Pastvinách v Orlických horách. Vyhecoval mě v hospodě kolega veterinář. Říkal:„ Závodně jsi plavala, kolo jezdíš a běh už nějak dáš“. A tak jsem to v pětatřiceti letech zkusila poprvé, zalíbilo se mi to a vydrželo dodnes.

Jak se na soutěže připravujete a mění se skladba nebo intenzita tréninku s věkem?

Když jsem začínala s triatlonem, tak jsem bez tréninkových plánů a kondiční přípravy – posilovny, jen plavala, jezdila na kole a běhala. Absolvovala jsem každým rokem v triatlonové sezoně cca sedm triatlonů kratších i delších distancí v průběhu deseti let. Na podzim 2012 jsem musela na operaci bederní páteře, výhřez ploténky. Po rekonvalescenci v lázních v roce 2013 jsem začala více posilovat pod dohledem Miroslava Gottvalda. Výsledky se dostavily. Už v tomto roce jsem absolvovala pět triatlonů. V roce 2014 jsem se zaregistrovala do České triatlonové asociace a závodila jsem v rámci Českého poháru. Ještě tento rok mě oslovil reprezentační trenér, který sledoval moje výsledky, zda nechci reprezentovat ČR na mezinárodních závodech v rámci Age Group (tj. věkové kategorie). A tak jsem se stala reprezentantkou České republiky v Age Group kategoriích. Musela jsem si sestavit tréninkový plán na celý rok, kde byly zahrnuty všechny disciplíny včetně kondiční přípravy. Postupně jsem zkoušela i delší distance. Říká se: „Čím je člověk starší, tím má větší sklony k vytrvalosti.“ A tak jsem v roce 2022 vyzkoušela dlouhé triatlony. Musela jsem k tomu přizpůsobit i přípravné období, kdy jsem zvýšila kilometráž v plavání, na kole i běhu. Absolvovala jsem pět závodů - ½ ironmanů v ČR i v zahraničí.

Už při slavnostním vyhlášení výsledků ankety jste naznačila, že si z loňského velkého roku nejvíce vážíte třetího místa i na mistrovství Evropy v ½ Ironmanovi v Bilbau, ale jaký byl ten rok celkově? Splnila jste všechno, co jste si předsevzala, nebo zůstaly nějaké resty?

Já jsem s rokem 2022 celkem spokojená. I když tréninková, podzimní příprava v roce 2021 a jarní v roce 2022 byla ovlivněna změnou zaměstnání. Od května 2021 jsem pracovala v ZOO Košice. Do Vyškova jsem jezdila jedenkrát za 14 dní. V Košicích jsem se připravovala sama bez kondičního trenéra a méně jsem plavala. Kolo a běh byly bez problémů. Všude jsou kopce, silnice i cesty. A proto výsledky na mistrovství Evropy v Polsku (7. místo) a Německu (8. místo) byly trochu přípravou ovlivněny. Postupně jsem se „rozjela“ na ½ ironmanech v ČR (Pilman, Czechman) a v Rakousku. Zvýšila jsem od srpna i kondiční přípravu. Vyvrcholení a odměnou bylo to třetí místo na ME v Bilbau, i když mě dělilo od druhého místa pouhých dvacet vteřin. Avšak nakonec jsem byla ráda za bronz a hlavně, že jsem závod dokončila. Pršelo během plavání 1,9 km (to tolik nevadilo), ale i kolo 90 kilometrů se jelo v kopcích za deště při teplotě 14 st., a hrozil při sjezdech aquaplaning. Po půl maratonu jsem byla opravdu ráda, že mám závod za sebou. Výsledky jsem se dozvěděla až druhý den. Byla to nádherná tečka za letošní sezónou. Odměnou bylo MS v Abu Dhabí, kde jsem skončila v extrémních, teplotních podmínkách na 11. místě.

Jaké hlavní plány máte pro letošní rok a prozradíte své tajné sny, třeba i dlouhodobější?

V letošním roce bych se chtěla opět zaměřit na dlouhé triatlony. Proto jsem si zvolila na začátek dubna přípravný závod na Malorce – ½ ironman. Pobyt zde prodloužím. Týden zde budu trénovat a připravovat se na mistrovství světa v Ibize – Ironman, který se jede 4. května. Další závody budu absolvovat v rámci Českého poháru. Vyvrcholení sezony bude začátkem září, kde bych chtěla absolvovat dalšího ironmana v Rakousku. Koncem září pojedu na MS do Španělska – Pontevedra - distance olympijský triatlon. Moje tajné sny už plánuji delší dobu. Chtěla bych ve Vyškově založit triatlonový oddíl.

Anketu rozhodl evropský bronz Hylákové a prvoligové stříbro volejbalistů

V anketě za vámi skončila řada začínajících sportovních hvězdiček, co byste jim doporučila, aby to nakonec dotáhli na mety nejvyšší i v kategorii dospělých?

Přála bych jim, aby sport, který si vybrali dělali hlavně pro sebe, aby měli radost z úspěchů a nic si nedělali z neúspěchu. Protože, dodnes horší umístění a srovnání se soupeřkami mě stále motivuje se zlepšovat. Společně s trenéry hledáme chyby, které po odstranění vedou k úspěchu. A mohu říct, stále je co zlepšovat i v tomto věku. Teď se zaměřuji na techniku plavání a doufám, že se to odrazí i ve výsledných časech.