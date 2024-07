V našlapané konkurenci vybojovali pátá místa skokan o tyči Mario Hajzler a mužská štafeta na 4 x 400 metrů. Ve čtyřstovce žen doběhla Michaela Vylamová šestá a bratr Maria Hajzlera Sebastian doskočil ve stejné disciplíně pro sedmou příčku.

MČR atletů

Zlín, umístění atletů AHA Vyškov

MUŽI - skok o tyči: 5. Mario Hajzler 5,16 m, 7. Sebastian Hajzler 5,16.

Štafeta 4 x 400 m: 5. AHA Vyškov (Josef Jahoda, Michal Derka, Mario Hajzler, Sebastian Hajzler) 3:20,66 min.

800 m: 14. Michal Derka 1:55,02 min.

400 m: 18. Josef Jahoda 49,81 s.

ŽENY - 400 m: 6. Michaela Vylamová, 56,05 s. (rozběh 55,77 s. q).

800 m: 19. Sabina Fiantová 2:19,09 min.

Souboj v tyčkařském sektoru měl napětí i kvalitu. Bratská dvojice z Vyškova bojovala, seč mohla. Nástrahy soutěže, především proměnlivý vítr a pekelné vedro, zvládali bratři docela dlouho. Škoda, že další postupná výška 5,31 m byla již nad jejich síly. Umístění a nové osobní maximum Sebastiana, jsou velmi cenné výsledky. Hodně blízko k medaili měla štatefa 4 x 400 m ve složení Josef Jahoda, Michal Derka, Mario Hajzler, Sebastian Hajzler. Tato čtveřice nechala na trati maximum a odměnou je jim nový okresní rekord. I páté místo na republikovém šampionátu je fantastický výkon. Michaela Vylamová je věkem ještě dorostenka, takže už samotné proniknutí do finále je mimořádných úspěchem. Povedlo se jí to osobním rekordem v rozběhu 55,77 s. Ve finále byla o kousíček pomalejší, ale šesté místo mezi slavnými českými čtvrtkařkami je až neskutečné. A hlavně také nasbírala velmi cenné zkušenosti.

„Víkendové mistrovství České republiky dospělých se časově vklínilo mezi dva atletické vrcholy – mistrovství Evropy a olympijské hry. I tak mělo parádní úroveň a vynikající atmosféru. To, že bylo vybráno sedm závodníků z AHA Vyškov je obrovský úspěch. A byli jsme vidět! Třešničkou na dortu byl výkon mužské štafety na 4x400m, která do posledních metrů útočila na bronzovou medaili. Nakonec z toho bylo páté místo. Pozitivem na tom je i to, že čtyři z těchto atletů a atletek jsou ještě v juniorském věku. Takže budoucnost je velice slibná, jen vydržet se zdravím a s chutí na sobě pracovat. Všem moc gratuluji a děkuji za to, co předvedli,“ chválil předseda a trenér AHA Vyškov Luboš Stloukal.