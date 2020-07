Vedení klubu na ní naznačilo soutěžní cíle, s hráči se společně dohodlo na „kostře“ přípravných turnajů a zápasů a avizovalo některé nové tváře. „Kádr zase doplníme hlavně mladými hráči, ale ta největší posila přijde do realizačního týmu,“ zdůraznil trenér a manažer klubu Zbyněk Čížek.

Buďte, prosím, konkrétní.

Podařilo se nám získat zkušeného slovenského trenéra Jaroslava Vlka. Jako hráč působil ještě v nejvyšší společné československé soutěži. Jako trenér se vypracoval do pozice uznávané kapacity. Působil v Portugalsku, Řecku, v Polsku. Na kontě má několik slovenských titulů a medailových umístění. Byl asistentem trenéra u slovenské ženské reprezentace a na mistrovství světa v Alžírsku vedl reprezentaci kadetů Slovenska. V české extralize úspěšně trénoval muže i ženy, k nám přichází po dvou letech u extraligových žen Sokola Frýdek-Místek.

To je slušná vizitka. Asi nebylo jednoduché takovou personu do Bučovic získat?

Před sezonou se Jaro netajil se tím, že by se chtěl od žen vrátit zpět k mužům. Pokud vím, vybíral ze tří nabídek. Jsem rád, že zvolil tu naši a myslím, že především na základě našeho osobního dlouholetého přátelství. Například jezdil do Bučovic s různými týmy na náš letní antukový Spitit cup. Teď jsme si prostě plácli na společnou spolupráci, kterou jsme si dříve slíbili. Přišla ta správná doba, shodli jsme se na tom oba a velmi rychle.

Jak konkrétně bude vaše spolupráce vypadat? Znamená to, že vy se už budete věnovat jen manažerské práci?

Jeho hlavní náplní bude vedení tréninkového procesu a příprava týmu v týdnu, na mně zůstane ten aktivní proces koučování zápasů. Na konkrétním rozsahu spolupráce jsme byli dohodnuti po několika telefonátech a jednom dopoledním osobním setkání. Vážím si toho, že Jaro se k nám těší, přestože klub není plně profesionální. Ale ví, že máme vysoké ambice být špičkovým klubem první ligy. Líbí se mu skladba týmu, kdy osu tvoří mladí hráči do třiadvaceti let, doplnění o zkušené bývalé extraligové hráče, jako Katona, Mlčuch nebo Přikryl. Já jsem mi mile překvapený, jaké všeobecné nadšení zavládlo mezi hráči, kdy jsem jim oznámil, že k nám přichází právě Vlk a co bude dělat. Věřím, že je posune výš a že jejich výkony porostou především kvalitním trénováním. Doufejme, že nezasáhne vyšší osud, jako třeba druhá vlna Covidu, a nepokusí se zmařit naši společnou spolupráci. (úsměv)

Filozofii skladby mužstva už jste naznačil. Jsou už jisté nějaké příchody a odchody?

Podoba kádru je z devadesáti devíti procent hotová. Hráčskou kariéru končí nahrávač Ivan Duda, do nižší krajské soutěže přestupuje blokař Marek Šimko. Jsem rád, že ostatní hráči, i když o ně byl zájem i v extralize, pokračují a chtějí s týmem uspět a navázat na dvě výjimečné předcházející sezony. (Bučovice dvakrát vyhrály základní část I. ligy, pozn. red.) Při jejich rozhodování hrála velkou roli i změna herního systému první ligy, která z ní udělala letos mimořádně atraktivní soutěž. Prakticky od začátku do konce bude o co hrát. I díky této změně nám v této sezoně ještě hráčsky pomůže kapitán týmu Vladimír Katona. Nové tváře budeme představovat postupně. V tuto chvíli jen naznačím, že půjde o kvalitní posilu na náhře. Hráč, který má i přes své mládí zkušenosti z extraligy. Dále připravujeme příchody smečaře a také mladého libera, který bude sbírat zkušenosti od pětatřicetiletého Petra Nezdařila

Jak vypadala v úvodu zmíněná dobrovolná část přípravy?

Přesně označeno. Probíhala na pískových kurtech Sokola Brno I na Brněnské přehradě. Šlo spíše o to, aby se kluci vídali po dvou měsících nečinnosti způsobené Covidem. Jejich výkony se postupně zlepšovaly a některé dvojice, Mlčuch - Dítě, Masař – Perry, se přihlásily do letního poháru v plážovém volejbalu.

Kdy oficiálně zahájíte letní přípravu, jak se bude trénovat a jaké turnaje a zápasy máte v plánu?

Začátek letní sezóny jsme stanovili na první týden v srpnu. Nabírat budeme zejména fyzickou kondici a o víkendech se představíme na antukových turnajích v Drásově (8. 8.), Kojetíně (15. 8.) a v Bojkovicích (22. 8.). První halovou prověrkou bude turnaj ve 29. srpna ve Starém Městě. V halové části sezony budeme kombinovat již tradiční týdenní režim dvou tréninků v naší hale v Bučovicích a úterý v Brně. První ostrou zápasovou prověrkou bude Český pohár 26. a 27. září, kde se v základní skupině utkáme se třemi soupeři.

Není tajemstvím, že jste jedním z hlavním iniciátorů pro uvedenou změnu herního systému I. ligy. Jak se tedy změnila?

Ano, dlouhá léta jsem se o to snažil z pozice lídra druhé ligy. Cílem bylo, aby druhá nejvyšší soutěž byl atraktivnější, jak pro zkušené hráče tak pro postupující týmy druhých lig. My jsme několik roků výš jít nechtěli, letos postoupily tři kluby. Jistě, přispěl k tomu Covid-19. Nedohrála jak první, tak druhá liga a svaz vítězům nabídl možnost postoupit. Nám dokonce do extraligy, ale z důvodů, které jsem už dříve zveřejnil, jsme ji nevyužili. Nabídku postupu z druhé ligy využila Plzeň, Česká Lípa a Ostrava. První liga tak získala 15 účastníků a svaz nechal o systému hlasovat. Ukázalo se, že kluby chtějí změnu a jasným poměrem hlasování rozhodly o třech skupinách po pěti účastnících. Rozdělení pak bylo uděláno především z hlediska šetření nákladů. V říjnu a listopadu každý s každým odehraje osm zápasů doma a venku. Vzdálenosti jsou krátké, takže se nemusí přenocovat a šetří se i náklady na cestování, většinou je to v dojezdu do 80 kilometrů. Od prosince do února osm nejlepších - první a druhý z každé skupiny a dva týmy ze třetích míst - sehraje systémem doma - venku čtrnáct zápasů. Čtyři nejlepší týmy postoupí do semifinále play-off. Finalisté se utkají o přímý postup do extraligy, tedy bez baráže. My zahájíme soutěž v sobotu 17. října na domácí palubovce proti jednomu z nováčků, Volejbalu Ostrava.