Letošní půlkulaté, pětačtyřicáté narozeniny oslaví nohejbalisté R.U.M. Holubice jako prvoligový klub. Historicky první utkání ve druhé nejvyšší české soutěži odehrají v pátek v domácí hale a pro tuhle mimořádnou událost zřejmě nemohli dostat atraktivnějšího soupeře. O první body se střetnou v derby s B týmem extraligových Modřic. V holubické hale se bude hrát od dvou hodin odpoledne.

V druholigovém finále nohejbalisté Holubic (modří) porazili Karlovy Vary B 5:0 a zajistili si postup do I. ligy. | Foto: Marek Žitňák

S modřickou nohejbalovou baštou Holubičtí už léta spolupracují a do skoro sousední obce z Modřic přišla dohrávat kariéru řada zvučných jmen. V současném kádru jsou to vícenásobní mistři světa Petr Bubniak a Radek Pelikán a zkušený Josef Feichtinger. V průběhu posledních let to byla více než desítka výborných nohejbalistů. Takže se čekají prestižní souboje, kdy proti sobě nastoupí bývalí spoluhráči. Modřická rezerva bude pro domácí fanoušky velkým lákadlem.

1. liga:

R.U.M. NK Holubice

– NK Modřice B

1. kolo, pátek 29. března,14.00 hodin, sportovní hala v Holubicích.

Soupiska Holubic:

Petr Bubniak, Radek Pelikán, Marián Příhoda, Josef Hicl, Matěj Krejčí, František Dlabka, Roman Dlabka, Josef Feichtinger, Radek Šišma, Martin Petr, Michal Ošanec, Lukáš Sušil, Kristián Pacejka, Radek Nykl, Jiří Doubrava, Zdeněk Nevrlý.

Trenér: Roman Dlabka.

„Určitě, ale nám bylo v podstatě jedno, koho v prvním kole dostaneme. V první lize už jsou jenom silní a kvalitní soupeři. Navíc jsme si Modřice spíše přáli mít doma, až budeme hrát na venkovním kurtu. Tam by přišlo hodně diváků, máme krásný a příjemný sportovní areálek, míváme kvalitní občerstvení. Fanoušci tam rádi chodí, a to by byl ten pravý nohejbalový svátek,“ upozornil šéf klubu a trenér Roman Dlabka.

Ten sice figuruje i na soupisce týmu, ale už se asi bude věnovat jen vedení a koučování týmu. Na tom se při zápasech bude radit s nejzkušenějšími hráči Bubniakem a Pelikánem. V širším kádru je šestnáct hráčů. Zůstali všichni, kteří vyhráli druhou ligu a vybojovali postup. Posilami by měli být hráči s ligovými zkušenostmi, Martin Petr z Letohradu a Jiří Doubrava ze Šacungu Praha.

„Jeden odchod jsme ale zaznamenali a je to pro nás určitě velká ztráta. Z osobních důvodů skončil trenér Richard Laťák. Je to určitě škoda, protože on tady v minulé sezoně odvedl ohromný kus práce a má mimořádnou zásluhu na postupu. On tomu dal opravdu nějaký řád, uměl určit taktiky, protože měl dobře načtené soupeře,“ upozornil jeho nástupce Dlabka.

Na vyšší soutěž se »Rychlé útočné mužstvo« (R.U.M.) připravovalo stejně jako na II. ligu. Tedy výhradně v domácích podmínkách. V zimě trénovalo dvakrát týdně a odehrálo několik menších halových turnajů. Především ale hráči hrávali zápasy mezi sebou. Novinkou bylo kratičké »soustředění«.

Další los Holubic:

2. kolo 6. 4. / 14.00 Holubice – Plazy

3. kolo 14. 4. / 14.00 Holubice – Vsetín

4. kolo 20. 4. / 12.00 Radomyšl – Holubice

5. kolo 28. 4. / 14.00 Holubice – Pankrác

6. kolo 4. 5. / 12.00 Český Brod – Holubice

7. kolo 12. 5. / 14.00 Holubice – Solidarita

* - *

8. kolo 18. 5. / 10.00 Modřice B – Holubice

9. kolo 25. 5. / 10.00 Plazy – Holubice

10. kolo 8. 6. / 14.30 Vsetín – Holubice

11. kolo 16. 6. 14.00 Holubice – Radomyšl

12. kolo 22. 6. / 10.00 Pankrác – Holubice

13. kolo 18. 8. / 14.00 Holubice – Český Brod

14. kolo 24. 8. / 14.00 Solidarita – Holubice

„Proběhlo nedávno u nás v Holubicích na koštu vína, kde bylo 440 vzorků… Tam také Buben (Petr Bubniak, pozn. red.) vyhlásil plán, že příští rok už tady bude extraliga. (úsměv) Ale vážně, krásné by bylo hrát střed tabulky, na což při trochu kompletním složení v jednotlivých zápasech určitě máme. Takže nechci mluvit, o tom že se chceme především udržet. Rozhodně nechceme vystupovat jako nějaký ustrašený nováček,“ zdůraznil nový kouč.

Důležitý bude start a přáním nováčka samozřejmě je, aby byl vítězný. Určitě při tom nebudou nejmladší hráč týmu, trenérův syn František Dlabka, který má zraněné koleno a chybět bude minimálně osm týdnů, a Lukáš Sušil z osobních důvodů.

„Možná by nám stačilo i neprohrát, ale uvidíme podle průběhu utkání. Záležet bude i na tom, v jakém složení přijedou Modřice. Jejich áčko bude souběžně hrát extraligový zápas v Holicích a má nějaké zraněné hráče, takže se nejspíš doplní dvěma hráči z béčka. Je tedy možné, že k nám přijede velmi mladá sestava, což pro nás může být výhoda, ale taky nemusí. Určitě budou velmi silní v každém složení,“ zdůraznil Dlabka starší.