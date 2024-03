Za sebou má nejlepší sezonu. Alespoň tak lze usoudit z výsledků v závodech, a také prestižních anket o nejlepšího sportovce města Vyškova a okresu za uplynulý rok. Obě v hlavních kategoriích vyhrál dvacetiletý atlet AK AHA Vyškov Mario Hajzler za své výsledky ve skoku o tyči.

Nejlepší sportovec okresu Vyškov za rok 2023, atlet AHA Vyškov Mario Hajzler. | Foto: Marie Nezbedová

Dá se tedy rok 2023 vyhodnotit jako nejúspěšnější?

Určitě ano, minulý rok můžu považovat za velmi úspěšný jak v halové, tak především v letní části sezony.

Kterých svých výsledků si tedy nejvíc ceníte? Máte pro sebe nějaké jejich pořadí?

Bezpochyby si nejvíc vážím desátého místa na juniorském mistrovství Evropy v Jeruzalémě. Díky postupu do finále je určitě musím zařadit na pomyslné první místo. A následovaly by nejspíš stříbrné medaile z juniorských republikových šampionátů.

S jakým plánem jste šel do sezony a splnila se vaše očekávání co do výkonů?

Jediné co mě mrzelo je, že jsem neobhájil titul juniorského mistra republiky z předešlého roku. Ale největším cílem bylo, kromě klasického směřování k mistrovství České republiky, splnění limitu právě do Jeruzaléma. Ten měl hodnotu 5,15 metru. Sice jsem svůj osobní rekord následně v sezoně již nevylepšil, ale myslím, že celkově jsem mohl být spokojený.

Byl to hladký rok, nebo v něm byly i komplikace? Třeba zranění?

Zdravotně bylo v přípravě i v hlavní části sezony vše v pořádku, což je vždy nejdůležitější. Bohužel se však nějaké komplikace přeci jen objevily, ale až při jedněch z posledních závodů roku. Šlo o bolavý nárt levého chodidla a následné podezření na únavovou zlomeninu. To však mělo největší vliv až na letošní sezonu.

V čem je skok o tyči nejtěžší, záludný? Pro jste se vlastně specializoval na tuto disciplínu? Jak trénujete v průběhu sezony?

Velkým problémem pro nás tyčkaře často dokáže být počasí, které nám sice čas od času může velmi pomoci, stejně tak nám však zvládne některé závody výrazně zkomplikovat. Jelikož jde také o velmi nebezpečnou disciplínu je nutné být na každé skákání pokud možno co nejvíce soustředěný a snažit se tak předcházet nechtěným zraněním. Největší inspirací pro mě byl můj bratr, který se skokem o tyči začal přede mnou. Časem mě tato disciplína zaujala natolik, že jsem u ní zůstal do dneška. Velkou část tréninku samozřejmě zaujímá příprava na skok o tyči, ale snažím se věnovat co nejvíce i ostatním disciplínám, právě z toho důvodu, že je to nesmírně komplexní záležitost a jen úplná specializace nestačí.

Naznačil jste to. Ve výčtu vašich výsledků figurují i víceboje. Jak se stavíte k této mimořádně náročné disciplíně? Tedy jestli zůstane vaší hlavní skok o tyči, anebo svoji aktivitu rozšíříte?

Pro skok o tyči je nutné být všestranný, takže se to s vícebojem skvěle doplňuje, ale v mém případě jde jen o tréninkový doplněk a dalo by se říct, že i o ukazatel »formy« právě ke skoku o tyči.

Svého staršího bratra Sebastiana v tyčce už porážíte. Jste tedy rivalové, anebo je to pořád bratrská spolupráce, abyste šli oba výkonnostně nahoru?

Vždy šlo o bratrskou spolupráci, to kdo v danou chvíli skáče lépe na tom nic nemění!

Co hlavního vás čeká v tomto roce?

V tomto roce se nekoná mistrovství Evropy do 23 let, bohužel ani není v mých silách se dostat na velké seniorské mezinárodní akce. Soustředím se tedy hlavně na domácí šampionáty a budu dělat vše pro to, abych si vybojoval účast na mezistátním utkání do 23 let.

Budete i nadále nastupovat v barvách AHA, nebo někde hostovat, anebo je už na stole nějaká nabídka z velkého klubu? V této souvislosti je asi potřeba položit otázku na školu. Budete sport přizpůsobovat studiu, nebo naopak?

V letošním roce jsem zařazen ve vysokoškolském sportovním centru Victoria, i proto se chystám na vysokou školu do Prahy. Co se týče klubové příslušnosti, tak bych si stále přál setrvat ve Vyškově.

Na závěr dovolte otázku, jak jste v obou anketách hlasoval vy? Pokud ne, koho byste »posadil na trůn« ve Vyškově a v okrese?

Srovnávat úspěchy napříč sporty je vždy velmi složité a nerad bych nedocenil něčí výkony. Ale myslím, že skvělou sezonu a výsledky měla plavkyně Eliška Veselá. A jelikož vím, jak těžké je prosadit se v atletice, tak bych neopomenul ani Alexandra Čaču.