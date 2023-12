Jediné utkání zkompletovalo program první poloviny základní části východní skupiny II. ligy futsalistů. V dohrávce prvního kola podlehl Amor Kloboučky Vyškov Gamaspolu Jeseník 1:5 a na skóre klesl na deváté, poslední místo tabulky.

Futsal, II. liga-východ: Amor Kloboučky Vyškov - Gamaspol Jeseník 1:5. | Foto: Tomáš Srnský

Už na začátku druhé minuty poslal Marcinov do domácí sítě balón odrazem od břevna. »Upozornění« hostů, že ne náhodou útočí na nejpřednější příčky tabulky vzali domácí vážně a až za polovinu druhého poločasu se v podstatě hrála vyrovnaná partie. Domácí se snažili o tlak, hosté vycházeli z precizní obrany do rychlých brejků. Na konci šesté minuty mohlo být srovnáno, ale Pešta trefil jen břevno. Domácí i hosté pak nevyužili některé dobré možnosti a tak se šlo na přestávku za hubeného vedení Gamaspolu.

II. liga – východ

dohrávka 1. kola:

Amor Kloboučky Vyškov

– Gamaspol Jeseník 1:5

Poločas: 0:1. Branky (nahrávky): 27. Rus (Pešta) – 2. Marcinov, 32. Kadlec, 33. Vavrač, 36. Kadlec (Plhák), 37. Vavrač (Kmínek). Rozhodčí: Šenkýř, Slanina. ŽK: Tomaštík, Rus, Pešta – Kmínek, Plhák. Diváků: 378.

Amor: Vitásek (Flajzar) – Aujeský, Tomaštík, Horváth, Zápotočný, Rus, Němec, Bárta, Ždánský. Trenér: Ladislav Štrublík.

Gamaspol: Till (Šafář) – Kmínek, Kadlec, Plhák, Jari, Vavrač, Marcinov, Opšil, Bajza. Trenér: Bedřich Salva.

Tabulka po podzimní polovině:

1. Hodonín 8 6 2 0 45:25 20

2. Jeseník 8 6 1 1 43:32 19

3. Havl. Brod 8 5 0 3 39:27 15

4. Vys. Mýto 8 4 2 2 41:37 14

5. Atraps Brno 8 3 1 4 35:38 10

6. B. Ostrava 8 3 0 5 30:37 9

7. Hlinsko 8 2 0 6 19:29 6

8. Helas Brno B 8 2 0 6 27:40 6

9. Amor KV 8 2 0 6 22:36 6

Úvod druhé půle výraznou změnu obrázku hry nepřinesl. Hosté mohli navýšit vedení, ale stejně tak i domácí srovnat skóre. To se povedlo ve 27. minutě, kdy se Rus dostal za obranu hostů a nahrávku Pešty prodloužil do sítě. Škoda, že se pak nepodařilo skóre otočit. Šance na to byly. Zlom pak přišel ve 32. minutě, kdy Aujeský poslal nahrávku do vlastního brankoviště a zcela osamocený Kadlec propálil brankáře Vitáska. Než se domácí vzpamatovali inkasovali potřetí, když Vavrač dostal prostor a střelou pod břevno nedal Vitáskovi šanci.

„Rozhodla dvaatřicátá minuta a naše chyba v rozehrávce, kterou Honza Kadlec nemilosrdně potrestal. Pak přidal Vavrač třetí gól a od té doby si to Jeseník už zkušeně pohlídal. Myslím, že celkově jsme podali dobrý výkon a až na posledních osm minut musím své hráče pochválit. Do té doby jsme Jeseníku byli minimálně vyrovnaným soupeřem,“ konstatoval po zápase zklamaný kouč Amoru Ladislav Štrublík.

Jeho svěřenci pak zápas dohráli trochu v křeči. Korigovat skóre mohl ve 34. minutě Rus, ale stejně jako Pešta trefil tyč. Naopak uklidnění hosté přidali další dvě branky a uštědřili Amoru možná až nezaslouženě vysokou prohru.

„Oni po většinu utkání hráli od poloviny hřiště a pro nás nebylo snadné se do zformované obrany dostávat, ale i přesto jsme si šance vytvořili, bohužel bez gólového efektu. Moc mě to za kluky mrzí, protože jsme si prohrát nezasloužili a chtěli jsme poslední utkání roku zvládnout. Jeseníku gratulujeme a už se těšíme za asi za tři týdny na odvetu u nich,“ naznačil kouč Amoru, že porážku s týmem ustáli.

TISÍCE PRO ADÉLKU

Poslední zápas roku měl mimořádnou kulisu a zaplněná hala bouřila i v přestávce. To pořadatelé zveřejnili částku, kterou z výtěžku tomboly pošlou na podporu léčení malé nemocné Adély. Losovalo se o více než sto cen a tou hlavní byla dovolená dle vlastního výběru v hodnotě 20 000 korun. Na charitativní konto Adélky tak z futsalového zápasu přibude 70 000 korun!

„Děkujeme fanouškům za podporu a hlavně že přispěli na Adélku takovou částkou. Snad jí to pomůže, protože to je to nejdůležitější!“ chválil diváky Štrublík.

Druhá nejvyšší domácí soutěž bude pokračovat až v novém roce. Amor opět zápasem s Gamaspolem, tentokrát ale na jeho palubovce, a to v pátek 5. ledna.