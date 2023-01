„V Jeseníku jsme to nezvládli. Byl to zápas dvou rozdílných poločasů. Před výbornou diváckou kulisou jsme v prvním předvedli dobrý výkon a problémem byla jen sedmá minuta, kdy jsme inkasovali dvě branky. Jinak jsme dobře bránili a i na míči byla naše hra solidní. Po obdržených gólech jsme nezpanikařili, drželi se taktiky a v 17. minutě jsme snížili kapitánem Ondrou Novým. Bohužel pak přišla chyba v souboji jeden na jednoho a Vavrač vymetl levačkou horní roh naší branky,“ komentoval první poločas trenér Amoru.

Ve druhém poločase hosté chtěli svůj výkon vystupňovat. Nejenže plán nevyšel a druhou část Štrublík dokonce označil za defenzivně hroznou. Možná to ovlivnil i rychlý gól na 4:1 už v po osmnácti vteřinách hry.

V Jeseníku propadl oslabený Amor v defenzivě. A nepomohli ani Žabinští Vlci

„Nebyl to týmový propadák, ale individuální nezodpovědnost některých hráčů byla mimořádná. Soupeř s kvalitou Jeseníku to samozřejmě trestal. Především Vavrač, Plhak a Mráz nás trápili. Za stavu 8:2 jsme byli zralí na ručník, ale kluci se nevzdali a třemi brankami v rychlém sledu snížili na 8:5. Bohužel se nám již další gól přidat nepodařilo a výsledek je nakonec pro nás hodně krutý. Bohužel po výsledku Helasu s Žabáky to již nemáme ve svých rukách a musíme se spoléhat na ztrátu Helasu na Baníku. Jeseníku gratuluji. My se musíme soustředit na poslední zápas základní části a porazit Modřice. Doufám, že nás dorazí podpořit naši fanoušci,“ přeje si Štrublík.

Závěrečné kolo II. ligy se hraje celé ve stejném termínu i čase. Amor v pátek v osm hodin večer přivítá poslední celek tabulky Atraps Brno, který má domácí prostředí v Modřicích. Vše je dáno, Amor musí zvítězit a čekat, že Helas B nezvítězí v Ostravě.