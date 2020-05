Těsně před výkopem nastala jedna změna ve startovním poli. Opatovice změnily název a přešly pod křídla TJ Sokol Dědice. Premiéru na kurtech v Moravských Prusech měl dědický nováček těžkou a na první body si tak musí počkat. I v ostatních zápasech uspěli favorité, i když Rozvíz Slovan Ivanovice s bučovickou rezervou až po „prodlouženém“ sedmém utkání. Hosté si tak za tři dílčí vítězství odvezli bod.

Proti B týmu Moravských Prus se prosadil i jeden z největších favoritů, holubický tým označený jako B. Béčku Moravských Prus povolil jen čestný bod.

„Potvrdilo se, že bychom mohli hrát v tabulce hodně vysoko. Naopak Moravské Prusy B asi budou sbírat zkušenosti s hodně omlazeným týmem kolem Miroslava Osičky, který má zkušenosti z vyšších soutěží. Soupeři ale z pracovních důvodů citelně chyběl i Dušan Jánoška. To by měl být druhý tahoun družstva,“ dodal k výsledku domácí Radek Šišma, který do Holubic přestoupil právě z Moravských Prus.

VÝSLEDKY:



Holubice B – Moravské Prusy B 6:1 (13:2).

Sestavy - Holubice B: Fendrichová, Šišma, F. Dlabka, R. Dlabka, Fronk, Sušil, Pavlíček.

M. Prusy B: Osička, J. Cigoš, Klvač, M. Cigoš, Večerka.

Moravské Prusy A - Dědice 5:2 (11:5).

Sestavy - M. Prusy: D. Chujac, J. Chujac, Pekařík, Vejmola, Dostálek.

Dědice: Zabloudil, Zeman, Vymazal, Podaný, Rak.

Bučovice A - Ježkovice 7:0 (14:0)

Sestavy - Bučovice A:Jelínek, Juřena, Kolaja, Landa, Konečný.

Ježkovice - Blahut, Sedláček, Hynšt, Bartoška.

Hasiči Vyškov – Kopčany-Zelená Hora 6:1 (12:4)

Sestavy – Hasiči: Hofer, Dočkal, Chomoutský, Müller.

Kopčany: Vymazal, Tvrdík, Bartošek, Němeček, Kříž, Trávníček.

Ivanovice na Hané – Bučovice B 4:3 (11:8)

Sestavy – Ivanovice: nehlášeno.

Bučovice B: Žďárský, Bill, Šimčík, Horáček.

Holubice A měly volno.



PŘÍŠTÍ KOLO:



Sobota 16. května: Bučovice B – Holubice B (17.00).

Neděle 17. května: Dědice – Bučovice A (9.00), Kopčany – Ivanovice, Ježkovice – Hasiči Vyškov, Holubice A – Moravské Prusy A (10.00). Volno Moravské Prusy B.

BÉČKA POD DROBNOHLEDEM

Zápas béček se od začátku vyvíjel ve prospěch domácích. V první dvojici nastoupil Radek Šišma s Ondrou Pavlíčkem proti Miroslavu Osičkovi s Michalem Klvačem. Vyrovnané sety rozhodli v koncovkách a vyhráli 2:0. Druhá dvojice, Roman Dlabka s desetiletým synem Františkem, nedala šanci mladým klukům z Prus Markovi Večerkovi a Miroslavu Cigošovi (2:0). Podobně bez větších problémů trojice Radek Šišma, Lukáš Sušil, Romana Fendrichová porazila trojku Miroslav Osička, Michal Klvač, Miroslav Cigoš (2:0).

„Franta Dlabka je veliký talent celého českého nohejbalu. Loni se spoluhráčem z Modřic vyhráli mistrovství republiky dvojic do dvanácti let. Zápasy s dospělými mu hodně prospívají. Romana Fendrichová hraje soutěže za ženský tým Utěchova. U nás neměla problém prosadit se i mezi kluky a hrála nádherný nohejbal,“ chválil Šišma.

Ve vložené dvojici vyhrály Holubice také 2:0 na sety, a to už bylo jisté, že první letošní výhra zůstane na domácím hřišti. Ve druhé trojici nastoupili Radek Šišma, František Dlabka, Romana Fendrichová proti Markovi Večerkovi, Jakubovi Cigošovi a Miroslavu Cigošovi. Zvítězili rovněž 2:0. V předposledním zápase se hostům podařilo urvat jediný bod. Po vyrovnaném průběhu v sestavě Miroslav Osička, Michal Klvač porazili pár Lukáš Sušil a Jaroslav Fronk 2:1. Na konečných 6:1 pak opět vítězstvím 2:0 upravili stav Fendrichová s Pavlíčkem, když porazili nad Večerku s Cigošem.