Zatímco činovníci nejvyšších českých nohejbalových soutěží lopotně hledají způsob, jak a kdy rozehrát novou sezonu, vyškovský okresní svaz využil hned prvních zmírnění karanténních omezení. O víkendu se bude hrát první kolo okresního přeboru.

Archivní snímky jsou z druholigových nohejbalových okresních derby R.U.M. Holubice - Rozvíz Slovan Ivanovice na Hané. | Foto: Deník / Redakce

„Připravili jsme si soutěže a čekali na nové pozitivní zprávy, kdy se může začít hrát. Nám stačí na zápas i těch deset lidí. Takže jsme důrazně upozornili kluby, ať jsou rozumní a odehrají to v pěti na pět. A samozřejmě bez diváků. Jde vlastně jen o to první kolo, které tak bude trochu omezenější. Od dalšího už by to všechno mělo běžet normálně,“ sdělil místopředseda okresního nohejbalového svazu Radek Šišma.