„Naše půlroční příprava turnaje byla oceněna super výkony jednotlivých mužstev. Byl vidění opravdu špičkový nohejbal a každý fanoušek této krásné hry si určitě přišel na své. Také jsem moc rád, že se nám podařilo turnaj posunout kvalitativně kousek dál. Letos, pokud jsem dobře počítal, jsme na turnaji měli možnost vidět čtyři světové šampiony. Tudíž díky postavení Česka v nohejbalovém světě můžeme říci, že byl k vidění světový nohejbal,“ ocenil hlavní pořadatel Libor Zeman.

Třiadvacet týmů bylo rozlosováno ale i nasazeno, do šesti skupin. První dva postupovali do Pohoda cupu, zbytek do druhého turnaje, Poháru Vyškovské ligy. Oba turnaje se potom hrály souběžně na všech čtyřech antukových hřištích v nádherném areálu koupaliště U Libuše.

Pohoda cup 2021:

1. Beze jména (Pospíšil, Pelikán, Deutsch), 2. Luleč (Müller, Vlach, Gürtler), 3. Filipovy první chloupky (Rosenberk, Halva, Kolouch), 4. Dolní Počernice A (M. Kaděra, Nováček, Haluza).

Pohár Vyškovské ligy 2021:

1. Adam Florián (Pavelka, Florián, Spousta), 2. Vyškovská nohejbalová liga (Šišma, Zeman, Palásek), 3. Jak chceš (Zach, Pavlíček, Fendrichová, Ježdík), 4. Kari + zplodina (Novák, A. Vlček, J. Vlček).

Do semifinále hlavního turnaje se probojovaly týmy Lulče, Dolních Počernic A, Beze jména a Filipovy první chloupky. Souboj prvních dvou byl velmi dramatický a Pražané, vedeni Milanem Kaděrou v prvním setu pohrdli vedením 9:6. Druhý set sice uhráli, ale třetí byl již nad jejich síly a Müller doslova exceloval. Ve druhém dokázala trojice vedená Lukášem Rosenberkem uzmout pozdějším vítězům set, když Halva na bloku dokázal udržet na uzdě Pospíšila, ale finále v setu třetím rovněž nevybojovala. Pražanům se poté nedařilo ani v boji o pomyslný bronz a Rosenberk a spol. bitvu ovládli.

Ve hlavního turnaje Müller se svými spoluhráči nedali svým protivníkům nic zadarmo, ale Pospíšilova trojka nedopustila žádné překvapení a díky nechytatelným útokům pravděpodobně současně nejlepšího smečaře a blokaře na planetě získala prvenství.

V turnaji „útěchy“, který se po herním roztřídění hrál souběžně, byla úspěšná trojice Jana Pavelky, která ve finále rovněž eliminovala loňské vítěze, sestavu Palásek, Šišma, Zeman.

„Rok od roku je i divácká kulisa větší a větší. I toto je pro nás velmi důležité. V poslední době je velký problém se sportovní aktivitou u dětí a mládeže. Já jsem byl velice mile překvapen, že po turnaji se na plácku vyrojilo několik kluků a bez sítě hráli nohejbal. A to je taky kus toho dobrého, co tento turnaj přináší. Možná v budoucnu uvidíme některé z těchto mladých nadšenců, jak budou porážet současné vítěze a pokud tomu tak bude, tak myslím, že pro nás není lepší odměny za tu práci. Je to pro nás organizátory také závazek směrem do budoucna, abychom k této hře přitáhli ty mladé,“ zdůraznil šéf turnaje.