Vyškovský rodák válel dvanáct let za Modřice. Musel se hodně zamyslet, aby spočítal všechny ty získané medaile. Jen z republikových šampionátů dvojic, trojic a družstev jich je čtrnáct. Ty světové se samozřejmě lesknou nejvíc. Je mistrem světa ve trojicích a klubovým, mistrem Evropy ve dvojicích.

„Těžko říct, které medaile si člověk váží nejvíc. Jestli to měl být první domácí titul nebo zlato z mistrovství světa? Každá má svůj vlastní příběh a v podstatě odráží ta období mojí kariéry a nestavím ani jednu výš. A ta poslední z okresu určitě žádnou předchozí nedevalvuje. Úroveň okresu je na své poměry skvělá. Ve hře o celkové prvenství byly další asi čtyři silné týmy. Například za Ivanovice hrají někteří hráči z B týmu Modřic nebo také Petr Zemánek, takže za mě super,“ ujistil nohejbalový šampion.

MARTIN MÜLLER

Nar.: 1985

Kluby: NK 94 Vyškov, MNK Modřice, NK Luleč

Reprezentace: 2009-2016

Největší úspěchy:

1. místo MS - 2016 trojice

1. místo ME - 2015 dvojice,

1. místo MČR 14x - dvojice,

trojice, družstva (2001 - 2021)

1. místo MS klubů - 2015 MNK Modřice

V okresním přeboru s nohejbalem začínal a při vzpomínce na své první smeče mu na tváři vyvstal lehký úsměv. Po letech se vrátil, je to asi čtyři roky zpět. Původně se snažil okres skloubit s extraligou, ale, jak říká, ne vždy se to dalo. Proto soutěž bral spíše jako doplněk, možnost zahrát si s kamarády, s nimiž by se jinak na kurtu nepotkal. Letošní rok to ale bylo jinak.

„Ano, letošek byl v mnohých ohledech jiný. Čekali jsme narození druhého potomka, a tak jsme se s vedením Modřic domluvili, že tuto sezonu odehraji jako hostující hráč v NK Bajda Kroměříž, kteří hrají druhou ligu, a případně podle situace i doma, takže zlehka. Ovšem v okresním přeboru se situace v lednu změnila a nám bylo nabídnuto zázemí v Lulči, kde nás podpořil starosta Adam Majchrák. Shoda šťastných okolností pokračovala a nám se podařilo „draftovat“ ivanovického legionáře Petra Deutsche, který nám vyplnil sestavu o ofenzivního hráče. Začali jsme cítit příležitost, já získat pro mne nepolapitelnou trofej okresního přeborníka. (smích) Povedlo se, zlato je doma,“ zdůraznil.

Loňskou sezonu dohrál ještě v Modřicích. Své zatím poslední ligové utkání odehrál v září za zmíněnou Kroměříž. Vrcholovou, nebo ligovou, kariéru ale ještě uzavírat nechce. „Jen jsem ji tento rok vynechal, jak už jsem zmínil, kvůli narození druhého potomka. V příštím roce bych se rád na ligové kolbiště vrátil, pokud mi to okolnosti a výkonnost dovolí,“ plánuje povoláním profesionální hasič.

I když má větší plány, zůstane Luleč jeho srdcovou záležitostí. Nohejbal si tu připomněl v jeho základní, ryze amatérské podobě. Jako zábavu, ale na kurtech při zápasech se spoluhráči nikdy nic neošidili a bojovali o každý bodík.

„S klukama jsme se scházeli jednou týdně a naplní tréninků bylo hlavně se sehrát. Snažili jsme se tým poskládat vyrovnaně, aby všechny formace měly to, co mít mají. Zbytek už se dolaďoval při zápasech. Takže tento rok jsem toho moc nenatrénoval a v podstatě jsem těžil ze zkušeností. Určitě se na mně absence klasického tréninku projevila a zápasové tempo z Modřic mně samozřejmě chybí. Srovnávat to s extraligou ovšem moc nedává smysl. To je diametrálně jiný svět. V Modřicích je o vás perfektně postaráno, staráte se jen o hru a o to, abyste byl fit na zápas. V okrese je to jiná. Musíte si sami připravit hřiště, postarat se o zápisy a celou organizaci zápasu. My jsme si to se spoluhráči rozdělili, tak je to v pohodě,“ poděkoval svým kolegům z týmu.

Jako okresní přeborník má NK Luleč právo hrát krajský přebor. Martin Müller potvrzuje, že této možnosti mužstvo určitě nevyužije.

„Současná forma nám maximálně vyhovuje, jak časově, tak i vzdálenostně. Všichni máme rodiny a už by to bylo časově náročnější,“ čímž tedy nevylučuje, že k prvnímu okresnímu titulu by příští rok nemohl přijít druhý…