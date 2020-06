JEŽKOVICE - BUČOVICE B 2:5

Sety: 4:10. Ježkovice: Hynšt, Bartoška, Svoboda, Sedláček, Kudlička. Bučovice B: Nevrlý, Žďárský, Bill, Šimčík,Blahut

DĚDICE – MORAVSKÉ PRUSY B 3:4

Sety: 7:8. Dědice: Zeman, Vymazal, Zabloudil, M. Rak L. Rak. Mor. Prusy B: Osička, Jánoška, Večerka, Klvač, M. Cigoš, J. Cigoš.

První dvě dvojky byly v režii domácích, kteří vedli 2:0. Pak se stalo,ale něco nečekanného. Hosté vyhráli hned první trojici a jako by jejich omlazená sestava ožila 2:1. Zkušený Miroslav Osička s Dušanem Jánoškou vedli mladé pušky z Prus za vítězstvím a vyhráli následně další tři zápasy v řadě 2:4. Posledním zápasem jen Dědice zmírnily svoji porážku. „Myslel jsem, že po prvních dvojkách to bude v pohodě, ale pak to začalo prohranou trojkou. Oni se chytili a najednou to byl boj o každý balón. Dá se říct, že skoro všechny sety se hrály na 10:9,“ uvedl vedoucí týmu Dědic Libor Zeman.

JEŽKOVICE - HOLUBICE B 0:7

Sety: 2:14. Ježkovice: Hynšt, Bartoška, Svoboda, Kudlička. Holubice B: Fendrichová, Šišma, R. Dlabka, R. Dlabka ml, F. Dlabka,Hrdina, Fronk.

Pro déšť se dohrávka 4. kola přesunula z Ježkovic do holubické haly. V holubické sestavě chyběli Sušil s Pavlíčkem a Ježkovicím ještě citelněji Sedláček s Kreutzrem. Hned od začátku bylo vidět, kdo bude udávat tempo zápasu. Ježkovic se snažily klást odpor, ale nestačilo to, i když prostor dostali žáci František Dlabka a Roman Dlabka mladší.

„Dokázali jsem využívat chybičky v mezihře a nevynucené chyby Ježkovic. Oni dva zápasy prohráli ve třetím setu. Jsme moc rádi, že jsme se domluvili na tom odehrát zápas i v takovém počasí u nás v hale a dík Ježkovicím, že k nám přijely i když byly domácí,“ chválil holubický Radek Šišma.

Pořadí:

1. Hasiči 6 zápasů (33:9) 12 b.

2. Holubice B 5 (30:5) 10

3. Bučovice B 5 (21:14) 7

4. Ivanovice 4 (19:9) 6

5. Bučovice A 4 (15:13) 5

6. Moravské Prusy B 6 (13:29) 5

7. Holubice A 2 (10:4) 4

8. Ježkovice 6 (11:31) 4

9. Moravské Prusy A 4 (10:18) 3

10. Dědice 5 (12:23) 1

11.Kopčany 5 (8:27) 0.

7. kolo:

Pátek 19. 6.: Ivanovice - Bučovice A (17.30). Sobota 20. 6.: Bučovice B-Dědice (17.00). Neděle 21. 6.: Moravské Prusy B - Holubice A, Kopčany - Ježkovice (9.00), Holubice B – Moravské Prusy A (10.00).

Okresní přebor dvojic: sobota 20.6. (9.00) v Ježkovicích.

Předehrávka 10. kola

HASIČI – MORAVSKÉ PRUSY B 7:0

Sety: 14:1. Hasiči: M. Müller, J. Müller,Vlach, Hofer. Mor. Prusy: Osička, M. Cigoš, J. Cigoš, Klvač, Večerka.

HOLUBICE A - HOLUBICE B (odloženo)