V mírně lepší pozici jdou do dvou závěrečných kol druhé nejvyšší české soutěže Holubičtí. Jednak pro ně samozřejmě hovoří domácí prostředí, jednak v tabulce mají o bod víc. Navíc ze hry o play-off je nemusí vyloučit ani porážka, zatímco hosty určitě.

I. liga:

R.U.M. NK Holubice – TJ Slavoj Český Brod

Neděle 18. srpna, 14.00 hodin, sportovní areál Holubice.

Tabulka:

1. Radomyšl 12 8 2 2 65:41 18

2. Plazy 12 7 1 4 56:46 15

3. Pankrác 12 5 4 3 56:52 14

4. Modřice B 13 5 2 6 58:63 12

5. Vsetín 13 6 0 7 54:60 12

6. Solidarita 12 5 0 7 53:58 10

7. Holubice 12 2 5 5 46:62 9

8. Č. Brod 12 3 2 7 52:58 8

První zápas: Č. Brod – Holubice 6:2.

„Samozřejmě se chceme vyhnout zápasům o záchranu a probojovat se do play-off, kam postoupí prvních šest mužstev. Teoretických variant je ještě hodně, dokonce, že nám při příznivé shodě ostatních výsledků zůstane šance na postup, i kdybychom prohráli. Prakticky se asi rozhodně mezi námi, Brodem a Solidaritou Praha, s níž příští týden odehrajeme u nich poslední kolo základní části,“ naznačil trenér a vedoucí holubického nohejbalu Roman Dlabka, co je ve hře.

V prvním utkání v Českém Brodu se Holubickým výrazně nedařilo a odvezli si vysokou porážku 2:6. Teď jim v důležité odvetě bude chybět jedna z největších opor Petr Bubniak. Několikanásobný exmistr světa se po dopravní nehodě bude uzdravovat zřejmě až do konce roku. Velký otazník visí nad startem zraněného Mariána Příhody a s dlouhodobým zdravotním omezením nastoupí další světový šampion Radek Pelikán.

„V pořádku nejsem, ale jako handicap to neberu, protože už to je setrvalý stav. Čeká nás těžký zápas a platí to, i kdyby hrál Buben (Bubniak, pozn. red.) Oni mají velkou posilu Ondru Cibulku, který má za sebou minimálně deset extraligovýcvh sezon, a mám dojen, že s ním ještě neprohráli. Takže to není fráze, když říkám, že šance jsou tak 50 na 50. V každém případě chci pozvat naše fanoušky, protože to určitě bude zajímavý a myslím, že i hodně kvalitní nohejbal,“ zdůraznil Pelikán.

Určitou protiváhou holubických »kádrových« ztrát je návrat zkušeného Tomáše Svobody z Modřic.