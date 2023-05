Po dvou hladkých vítězstvích bez ztráty bodu museli nohejbalisté Holubic o další dva druholigové body zabojovat téměř na maximum. S Koberovskou sportovní z.s. vyhráli v Železném Brodu nejtěsnějším možným poměrem 6:4.

Ilustrační. | Foto: Marek Žitňák

Rozhodl o tom závěrečný zápas druhých dvojic, který oproti vyrovnanému průběhu celého zápasu měli jasně pod kontrolou hostující Radek Pelikán s Lukášem Malcem. Celkovou výhrou si Holubičtí zajistili účast play-off. Závěrečná tři kola rozhodnou z jaké pozice.

II. liga – sk. B

Koberovská sportovní z.s. – R.U.M. NK Holubice 4:6

Sety: 9:13. Jednotlivé zápasy (sestavy):

Srbek, O. Buriánek – Malec, Pelikán 2:1 (10:9, 7:10, 10:8).

J. Buriánek, Matoušek – Feichtinger, Příhoda 0:2 (6:10, 6:10).

Srbek, Matoušek, Šich – Pelikán, Malec, R. Dlabka R. 0:2 (5:10, 6:10).

J. Buriánek, O. Buriánek, Novák – Nevrlý, Příhoda, Feichtinger 2:0 (10:9, 10:9).

Matoušek, Šich – Nevrlý, R. Dlabka 2:0 (10:9, 10:9).

Srbek – Příhoda 0:2 (6:10, 2:10).

Srbek, Matoušek, Šich – Nevrlý, Příhoda, Feichtinger 1:2 (10:9, 4:10, 8:10).

J. Buriánek, O. Buriánek, Novák – Pelikán, Malec, R. Dlabka 0:2 (3:10, 7:10).

Srbek, J. Buriánek – Příhoda, Feichtinger 2:0 (10:9, skreč).

O. Buriánek, Matoušek – Pelikán, Malec 0:2 (3:10, 6:10).

Tabulka:

1. Zbečník 7 6 0 1 37:15 12

2. Přerov 7 5 2 0 40:19 12

3. Holubice 7 5 0 2 38:20 10

4. Postřelmov 7 2 1 4 24:34 5

5. Znojmo 7 1 0 6 12:39 2

6. Koberovská sp. 7 0 1 6 17:41 1

Příští kolo: Sokol Zbečník – Holubice, sobota 20. 5. (13.30).

„Věděli jsme, že nás v Železném Brodu nečeká lehký soupeř, i když by to tak podle postavení v tabulce mohlo vypadat. Zápas to potvrdil. Navíc doma oni umějí využívat tvrdého povrchu umělé trávy. Ten my naopak nemáme vůbec rádi. Antuka je antuka. Pro nás opravdu velmi těžký zápas, vítězství jsme urvali až v posledním zápase dvojic. Ale možná klíčovým momentem byla výhra druhé trojice Nevrlý, Příhoda, Feichtinger nad Srbkem, Matouškem a Šichem 2:1. Ve vyrovnaném třetím setu to byla loterie v náš prospěch. Do koncovky zápasu jsme tak šli s vedením 4:3. Jsme samozřejmě velice spokojení a musím i ocenit výborný výkon rozhodčího,“ zhodnotil zápas hrající vedoucí mužstva Roman Dlabka.

Hosté zvládli i „drobnou“ komplikaci v závěru, kdy se za stavu 5:4 zranil v zápase druhých dvojic Josef Feichtinger a zápas byl ve druhém setu ukončen.

„Pepa si při posledním smeči v prvním setu natáhl zadní stehenní sval. Zkusil začátek druhého setu, ale jelikož zdraví je přednější zápas se skrečoval. Naštěstí to kluky pro poslední zápas nerozhodilo a zvládli jej suverénně,“ dodal Dlabka.