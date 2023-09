Domácí semifinále druhé ligy nohejbalisté Holubic zvládli a v Čakovicích jim k postupu do finále stačí jednou vyhrát. Už i s Radkem Pelikánem v sestavě porazili pražský celek 5:2.

V prvním semifinále II. ligy porazily Holubice (celí v modrém) tým Čakovic B 5:2. | Foto: Marek Žitňák

Po vyřazení týmu Hradecka trenér Holubic Richard Laťák pro semifinále play-off favorizoval pražský tým. Nicméně upozornil, že by měl mít silnější sestavu. Z hráčů, kteří mu chyběli se vrátil Radek Pelikán a měl podíl na třech bodech domácích.

II. liga - semifinále:

R.U.M. NK Holubice

– TJ AVIA Čakovice B 5:2

Sety: 11:7. Diváků: 40. Stav série: 1:0.

Jednotlivé zápasy/sestavy:

Feichtinger, Příhoda – Kopecký, Macurek 2:1 (-8, 6, 7).

Malec, Pelikán – Kanda, Strejček 2:0 (4, 8).

Hicl, Malec, Sušil – Kopecký, Macurek, Sadílek 2:1 (8, -8, 9).

Feichtinger, Pelikán, Příhoda – Kanda, Kopáček, Strejček 2:1 (7, -5, 7).

Příhoda – Kopecký 0:2 (-9, -5).

Hicl, Malec, Sušil – Kanda, Kopáček, Strejček 0:2 (-6, -7).

Feichtinger, Pelikán, Příhoda – Kopecký, Macurek, Sadílek 2:0 (5, 7).

Příští zápasy: Čakovice B – Holubice, sobota 9. 9. (10.00). Případný 3. zápas, neděle 10. 9. (10.00), sport. areál Praha-Čakovice, Jizerská ul.

Ti rozehráli souboj výborně. Po zápasech dvojic vedli 2:0 a výrazně si zvedli sebevědomí. Bylo to důležité, protože následující dva souboje trojic byly velkými bitvami s úspěšnou domácí koncovkou. Od výhry Holubické dělil jediný bod, jenže další dramatický duel v siglu vyzněl pro hosty. Ti pak ještě přidali druhý bod, ale tečka trojice Josef Feichtinger, Radek Pelikán, Marian Příhoda byla jednoznačná.

„Výhry prvních dvou dvojic nás nakoply do dalších dílčích zápasů. Když šly po velkých bitvách za námi i obě trojice začalo se vítěství pro nás rýsovat. Singl sice přinesl krásné nohejbalové představení, ale Martin Kopecký potvrdil svoji kvalitu a Mariana Příhodu nakonec udolal. První odvetná trojka se nám vůbec nepovedla, soupeř nás jednoznačně přehrál ve dvou setech. Ve druhé úřadoval Pelikán a s jeho přehledem na hřišti jsme přidali poslední bodík k našemu velmi cennému vítězství. Celkově to bylo velmi těžké utkání, které jsme zvládli někdy i s kusem štěstí. Potvrdili jsme domácí neporazitelnost a přiblížili se zase kousek k finálové účasti. Ale víme, že to v Čakovicích bude velká nohejbalová bitva,“ zhodnotil zápas spokojený Laťák.

I semifinále se hraje na dva vítězné zápasy a výhodu případného třetího budou mít Čakovičtí. Odveta se hraje v sobotu a při nerozhodném stavu 1:1 by se hrálo i v neděli. Ve druhém semifinále vede Slavia Praha nad Liaporem Karlovy Vary B 1:0, když první zápas vyhrála na jeho kurtu 5:4.