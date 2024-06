Velmi cenný bod vybojoval nováček I. ligy nohejbalistů R.U.M. Holubice s vedoucím týmem soutěže TJ Radomyšl. Ve vyrovnaném utkání s Jihočechy Holubičtí remizovali 5:5, když vítězství na svoji stranu mohli strhnout oba soupeři.

Ilustrační. | Foto: Marek Žitňák

V úvodních dvojicích exmistři světa Radek Pelikán s Petrem Bubniakem znova potvrdili stále vysokou úroveň. Druhý bod přidali letos debutující Jiří Doubrava s mladíčkem Františkem Dlabkou, kteří jistě porazili bratry Hokrovi. Pro ty to byla vůbec první porážka v tomto ročníku druhé nejvyšší české soutěže.

Z hlediska případného vítězství domácích bylo možná klíčové třetí dílčí utkání. Trojice Pelikán, Josef Hicl, Marian Příhoda se střídajícím Matějem Krejčím je o jeden míč prohrála.

I. liga

R.U.M. NK Holubice – TJ Radomyšl 5:5

Sety: 12:12. Jednotlivá utkání – sestavy:

1D: Pelikán, Bubniak – J. Slavíček, T. Votava 2:0 (8, 7).

2D: Doubrava, F. Dlabka – F. Hokr, L. Hokr 2:0 (9, 4).

1T: Pelikán, Hicl, Příhoda (Krejčí ) – J. Slavíček, R. Toman, L. Votava 1:2 (-4, 9, -9).

2T: Doubrava, Bubniak, F. Dlabka – F. Hokr, L. Hokr, T. Votava 2:1 (-9, 7, 9).

3D: Hicl, Příhoda (Krejčí) – R. Toman, H. Toman 0:2 (-7, -6).

S: F. Dlabka – J. Slavíček 0:2 (-6, -8).

1To: Pelikán, Příhoda, Krejčí (Hicl ) – F. Hokr, L. Hokr, T. Votava 0:2 (-6, -5).

2To: Doubrava, Bubniak, F. Dlabka – J. Slavíček, L. Votava, R. Toman 2:1 (5, -8, 9).

1Do: Pelikán, Bubniak – F. Hokr, L. Hokr 1:2 (-9, 9, -8).

2Do: Doubrava, F. Dlabka – J. Slavíček, T. Votava 2:0 (8, 5).

Tabulka:

1. Radomyšl 11 7 2 2 59:38 16

2. Plazy 11 7 1 3 53:40 15

3. Pankrác 11 5 3 3 51:47 13

4. Modřice B 12 5 2 5 55:57 12

5. Solidarita 11 5 0 6 51:52 10

6. Vsetín 12 5 0 7 48:57 10

7. Holubice 11 2 4 5 41:57 8

8. Český Brod 11 2 2 7 46:56 6

Příští kolo: TJ Pankrác – Holubice, sobota 22. června (10.00), Družstevní ochoz, Praha 4.

„První set klukům vůbec nevyšel a soupeř dominoval. Ve druhém jsme našli recept, když Pepu Hicla vystřídal Mates Krejčí. Hlavně dobrou obranou hrou jsme set vyhráli. Ve třetím setu kluci vedli 9:7, ale bohužel jej nedotáhli do vítězného konce. To byla velká škoda, protože dílčí stav 3:0 se vždycky už otáčí velice těžko,“ zalitoval trenér Holubic Roman Dlabka.

Zápas se pak vyvinul do stavu 4:4. V souboji otočených dvojic tentokrát hostující Hokrové potvrdili kvalitu a těsně v koncovce třetího setu porazili nejsilnější domácí dvojku Pelikán, Bubniak. Bod pak favoritovi urvali Doubrava s mladším Dlabkou, když v poslední dvojce po vyrovnaném prvním setu dohráli druhý ve velkém stylu.

„Letos se poprvé v našem dresu představil Jirka Doubrava a zahrál výborně. Zápas jsme mohli vyhrát, ale také prohrát. Bylo tam hodně těsných koncovek třetích setů. Myslím si že remíza zápasu sluší. Opět nás podporovala skvělá divácká kulisa. Dík za to. Příští tři zápasy budou pro nás klíčové v boji o postup do play-off. Tabulka je hodně vyrovnaná a my, jestli nechceme hrát o záchranu, musíme v příštím kole na Pankráci bodovat. Pak bude v soutěži až do srpna přestávka, po které dohrajeme poslední dva zápasy základní části. Osmnáctého doma s Českým Brodem a základní část zakončíme o týden později s Praze se Solidaritou,“ komentoval zápas a naznačil plány Dlabka starší.