V pátém kole I. ligy remizovali nohejbalisté R.U.M. Holubice na domácím kurtu s pražským týmem TJ Pankrác 5:5. Remízu museli zachraňovat, když v polovině utkání prohrávali 1:4.

Nohejbal I. liga R.U.M. Holubice - TJ Pankrác 5:5. | Foto: Marek Žitňák

Podobně jako Pražané by se ve druhé nejvyšší soutěži chtěl zabydlet i holubický nováček. Nohejbalově slavnější Pankrác se do ní vrátila před třemi roky a ve dvou ročnících obsadila pátá místa. Vyjma prvního zápasu v Holubicích hosté od začátku potvrzovali roli favorita. V první dvojici zkušení exmistři světa Petr Bubniak s Radem Pelikánem nakonec přecejen prosadili své bohaté zkušenosti a zajistili domácím vedení. Jenže pak už režii vzali do rukou hosté a v polovině zápasu vedli 4:1.

I. liga:

R.U.M. NK Holubice – TJ Pankrác 5:5

Sety: 12:13. Jednotlivé zápasy – sestavy:

1D: Bubniak, Pelikán – Petráš, Závorka 2:1 (-9, 8, 7).

2D: Příhoda, Feichtinger – Putík, Hanzl 1:2 (7, -8, -9).

1T: Pelikán, Příhoda, Feichtinger – Petráš, Závorka, Linhart 1:2 (9, -6, -8).

2T: Bubniak, Hicl, Nykl – Putík, Hanzl, Novák 1:2 (9 , -6, -8).

3D: Feichtinger, Nykl – Linhart, Harmanec 0:2 (-7, 8).

S: Bubniak – Závorka 2:1 (-7, 9, 8).

1T.o: Pelikán, Příhoda, Petr – Putík, Hanzl, Novák 2:0 (6, 5).

2T.o: Bubniak, Hicl, Nykl – Petráš, Závorka, Linhart 0:2 (-4, -4).

1D.o: Bubniak, Pelikán – Putík, Hanzl 2:1 (5, -9, 6).

2D.o: Příhoda, Petr – Petráš, Závorka 2:0 (8, 9).

Tabulka:

1. Plazy 5 5 0 0 30:11 10

2. Radomyšl 5 4 0 1 27:13 8

3. Modřice B 5 2 2 1 24:24 6

4. Vsetín 5 2 0 3 21:24 4

5. Solidarita 5 2 0 3 21:25 4

6. Pankrác 5 1 2 2 20:25 4

7. Holubice 5 1 2 2 18:25 4

8. Český Brod 5 0 0 5 16:30 0

Příští kolo: Český Brod – Holubice, sobota 4. 5. (12.00).

Domácí akcie udržel ve hře Bubniak výhrou v singlu nad třicetiletým Milanem Závorkou. Mečbol pro hosty pak vybojovala trojice Ondřej Petráš, Závorka, Filip Linhart. Porážku odvraceli Bubniak s Pelikánem a v posledním utkání Marian Příhoda s Martinem Petrem ve dvou setech zajistili Holubicím bod.

„Nebyli jsme daleko od výhry, ta prohraná dílčí utkání byla vyrovnaná, ale když to vezmu celkově, remíza zápasu asi sluší. My jsme byli horší v první půlce zápasu, ale vyšla nám druhá. Nastartoval to výhrou v singlu »Buben«, pak kromě jedné trojky, která se nám nepovedla, jsme všechno vyhráli. Kluci zabojovali a musím vyzdvihnout naše fanoušky. Udělali pořádnej kotel a hnali nás dopředu,“ komentoval výsledek trenér a vedoucí týmu Roman Dlabka.

V tabulce se Holubice zařadily do čtyřbodového kvarteta středu. V příštím kole je čeká velmi důležitý souboj se zatím nebodujícím Českým Brodem.