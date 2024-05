Domácí porážkou 4:6 od pražské Solidarity zakončili nohejbalisté R.U.M. Holubice první polovinu programu základní části druhé nejvyšší české soutěže. V ní nováček vybojoval jediné vítězství a byť konkrétní bodový plán neměl, přece jen si Holubičtí představovali její trochu lepší průběh.

Další porážku na domácím kurtu utrpěli nohejbalisté Holubic s pražskou Solidaritou. | Foto: Marek Žitňák

Bilanci mohlo v »normálu« udržet vítězství nad Solidaritou. A Holubičtí si věřili. Jenže po prohře mají za sebou čtyři zápasy bez vítězství. Přitom se utkání v podstatě vyvíjelo podle jejich představ. V úvodním utkání dvojic exmistři světa Petr Bubniak s Radkem Pelikánem potvrdili, že se s nimi stále musí počítat. Pak domácí průběžně vedli 3:1 a 4:2. K zisku alespoň jednoho bodu už tedy chybělo už jediné vítězství. Bohužel závěr patřil pražskému týmu, který všechna čtyři závěrečná utkání vyhrál. Tři poměrně hladce, otočenou dvojici s Bubniakem a Pelikánem, která směrovala zápas k remíze, pak s trochou štěstí.

I. liga

R.U.M. NK Holubice – TJ Solidarita 4:6

Sety: 10:14. Jednotlivé zápasy - sestavy:

1D: Bubniak, Pelikán – Jiroušek, Prachár 2:1 (-9, 8, 8).

2D: Petr, Příhoda – Dvořák, Šafránek 1:2 (9, -6, -6).

1T: Pelikán, Petr, Příhoda – Dvořák, J. Landrichter, Mikula/Prachár 2:0 (9, 6).

2T: Bubniak, Feichtinger, Hicl – Jiroušek, T. Landrichter, Šafránek 2:0 (8, 8).

3D: R. Dlabka, Feichtinger/Hicl – J. Landrichter, T. Landrichter, Mikula 0:2 (-8, -6).

S: Bubniak – L. Dvořák 2:1 (-9, 8, 8).

1T.o: R. Dlabka, Krejčí, Pelikán/Petr – Jiroušek, T. Landrichter, Šafránek 0:2 (-5, -4).

2T.o: Bubniak, Feichtinger, Hicl – Dvořák, Mikula, Prachár 0:2 (-8, -8).

1D.o: Bubniak, Pelikán – Dvořák, Šafránek 1:2 (9, -9, -9).

2D.o: Petr, Příhoda – Jiroušek, Prachár 0:2 (-5, -8).

Tabulka:

1. Plazy 7 7 0 0 42:17 14

2. Radomyšl 7 5 0 2 37:22 10

3. Modřice B 7 3 2 2 32:31 8

4. Pankrác 7 2 3 2 31:34 7

5. Solidarita 7 3 0 4 31:35 6

6. Vsetín 7 2 0 5 25:36 4

7. Holubice 7 1 2 4 24:37 4

8. Český Brod 7 1 1 5 27:37 3

Příští kolo: MNK Modřice B – Holubice, sobota 18. 5. (10.00).

„Na začátku chyběl jen kousek, aby druhá dvojka vyhrála, to bývá pro nás klíčový zápas. Prohru jsme si vynahradili v trojkách. Vyhráli jsme obě, což se nám zatím nikdy nepodařilo. Takže jsme vedli 3:1. Oni snížili na 3:2 a já jsem pak v singlu podal heroický výkon, protože v mém věku už fakt můžu a place jen bojovat. (úsměv) I když byl soupeř lepší, tak se mně ho podařilo zlomit. Za stavu 4:2 přišel podle mě klíčový zápas. Naše trojka která, je velice silná, bohužel, ale já si myslím, že hlavně proto, že se nám zranil nahrávač Marian Příhoda a trojku vynechal. Za stavu 4:4 jsme pak poprvé, bohužel v nejnevhodnější okamžik, prohráli s Radkem dvojku. Za stavu 9:9 ve třetím setu jsem v poslední výměně měl balón na noze, ale jak bylo nízko slunko, tak mně prostě zasvítilo do očí, míč jsem tak vůbec neviděl a kopl jej do sebe,“ popsal zápas zklamaný veterán Bubniak.

Vstupem do druhé poloviny I. ligy bude v sobotu derby v Modřicích s B mužstvem extraligového mistra. Do odvet Holubice vyrazí ze sedmé příčky tabulky, která by je v konečném »účtování« zavedla do komplikované baráže o udržení. Ta se bude týkat sedmého a osmého týmu. Opora týmu nezastírá, že si představovala lepší »poločasovou« bilanci.

„Pokud bychom Solidaritu porazili, tak jsme snad tu první polovinu mohli hodnotit jako slušnou. Ale mohli jsme uhrát i jiné zápasy. Minimálně to mělo být osm bodů. Bohužel venku nastupujeme v oslabené sestavě, hlavně nejezdí Radek Pelikán, a to je pro nás alfa omega všeho. Jsem přesvědčený, že ta druhá půlka z naší strany bude daleko lepší. Po zranění by se nám měl vrátit Fanda Dlabka, mladý a velmi talentovaný hráč, s nímž by se kvalita mužstva zvedla o sto procent. V některých utkáních by nám pomoct i Jirka Doubrava, což je také rozdílový hráč. Takže věřím, že tu šestku (postup do play-off, pozn. red.) uhrajeme,“ naznačil Bubniak optimismus pro pokračovaní soutěže.