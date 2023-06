Můj dům, můj hrad platí i v nohejbale. Druholigové Holubice z pěti domácích zápasů čtyři vyhráli 6:0. Kanára si překvapivě odvezl i před tímto utkáním lídr tabulky Spartak Přerov. Ba co víc, na holubickém kurtu uhrál jediný set. Poslední kolo rozhodne, z jaké pozice Holubičtí půjdou do play-off.

V předposledním kole základní části II. ligy nohejbalisté Holubic (modří) deklasovali Spartak Přerov 6:0. | Foto: Marek Žitňák

„Chtěl bych poděkovat divákům, na první tým tabulky se jich přišlo podívat asi osmdesát. Vytvořili nám parádní atmosféru, před kterou se nám nádherně hrálo. Takže z našeho svatostánku odvezl body jediný soupeř, a to Zbečník. Jinak jsme všechny porazili 6:0, což jsem ještě nikdy v Holubicích nezažil,“ radoval se z vysokého vítězství hrající vedoucí mužstva Roman Dlabka.

II. liga – sk. B:

R.U.M. NK Holubice

– TJ Spartak Přerov 6:0

Sety: 12:1. Jednotlivé zápasy (sestavy):

Pelikán, Příhoda – Doležal, Lev 2:0 (10:6, 10:7).

Malec, F. Dlabka – Dresseitl, Kočička 2:0 (10:6, 10:6).

Hicl, Šišma, Příhoda – Dreiseitl, Václavek, Zvoníček 2:0 (10:5, 10:8).

Pelikán, R. Dlabka, F. Dlabka – Málek, Doležal, Kočička 2:0 (10:6, 10:8).

Hicl, Šišma – Václavek, Málek 2:1 (8:10, 10:6, 10:9).

Příhoda – Lev 2:0 (10:7, 10:7).

Tabulka:

1. Zbečník 9 7 1 1 48:23 15

2. Přerov 9 6 2 1 46:25 14

3. Holubice 9 6 1 2 49:25 13

4. Postřelmov 9 2 1 6 30:46 5

5. Znojmo 9 2 0 7 21:48 4

6. Koberov.sport. 9 1 1 7 23:50 3

Poslední kolo základní části: Znojmo – Holubice, sobota 3. 6. (14.00), kurty Leska Horní 1a, Znojmo.

Jednoznačnou převahu domácích dobře vystihlo jeho hodnocení zápasu druhých trojic, kde nastoupil s Radkem Pelikánem a po boku svého čtrnáctiletého syna Františka.

„Bylo to zcela v režii Radka a Fandy. Já jsem jenom stál na bloku. Fanda s Radkem měli výborné pole a Fanda, co nahrál, to Radek proměnil na útoku,“ usmíval se spokojený otec.

Jediný set si hosté uhráli v následující dvojce proti Josefu Hiclovi s Radkem Šišmou. Ti v prvním setu za stavu 8:8 neproměnili dva útoky a soupeř set vyhrál lepší koncovkou 10:8.

„Ve druhém setu si kluci vytvořili od začátku náskok, který udrželi v celém jeho průběhu. Ve třetím to bylo jak na houpačce. V koncovce hosté vedli 9:8 a naši srovnali. Vzali si oddechový čas a Pelikoš (Radek Pelikán pozn. red.) řekl Pepovi, ať zůstane potajmu na bloku. Pepa poslechl a soupeře zablokoval,“ popsal Dlabka starší vítěznou koncovku nejvyrovnanějšího utkání dne.

V posledním kole Holubičtí nastoupí v sobotu ve Znojmě a pokud zvítězí, mohou v konečné tabulce obsadit druhé místo. Podmínkou je, aby v souběžně hraném souboji dvou vedoucích celků domácí Zbečník neprohrál s Přerovem.

V sobotu se ovšem nohejbaloví fanoušci nejen z Holubic mohou těšit na přehlídku nejlepších hráčů do 15 let. Na kurtech ve venkovním areálu TJ Holubice proběhne mistrovství republiky jednotlivců kategorie starších žáků. V dresu Modřic se představí holubický odchovanec a hráč áčka František Dlabka. První zápasy začnou v devět hodin.