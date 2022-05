Do zápasu domácí vstoupili vítězstvím v souboji prvních dvojic, což se čekalo. Exmistři světa Petr Bubniak s Radkem Pelikánem takřka vyučili elitní duo hostů Dominik Veselý, Marek Vojtíšek, kterým nepomohlo ani střídání. Jenže pak už to tak hladké nebylo. V polovině utkání dokonce hosté vedli 3:2. Zlom nastal po singlu, ve kterém Pelikán porazil jednoho z nejlepších ligových singlistů Veselého.

II. liga – 5. kolo:

NK R.U.M. HOLUBICE

– TJ SOKOL HOLICE 6:3

Sety: 14:8. Diváků: 70. Sestavy a průběh zápasu:

1D - 1:0: Bubniak, Pelikán – Veselý, Vojtíšek (Kotyza) 2:0 (4, 5)

2D - 1:1: Svoboda, Malec – Šimeček, Fries 1:2 (9, - 9, -6)

1T - 2:1: Sušil, Bubniak, Pelikán – Čižinský, Ferebauer, Veselý (Kotyza, Kubový) 2:0 (7, 7)

2T - 2:2: Havránek, Příhoda, Svoboda (Laťák) – Šimeček, Fries, Vojtíšek 0:2 (-6, -6)

3D - 2:3: R. Dlabka, Příhoda, Nevrlý – Čižinský, Ferabauer, Kotyza 1:2 (-8, 6, -9)

S - 3:3: Pelikán – Veselý 2:1 (-4, 8, 7)

1T-2T - 4:3: Sušil, Bubniak, Pelikán (R. Dlabka) – Šimeček, Fries, Vojtíšek 2:1 (7, -2, 7)

2T-1T - 5:3: Příhoda, Svoboda, Malec – Čižinský, Veselý, Kubový 2:0 (6, 4)

1D-2D - 6:3: Bubniak, Pelikán – Šimeček, Fries 2:0 (6, 8).

Tabulka:

1. Holubice 5 4 0 1 25:16 8

2. Holice 5 4 0 1 27:16 8

3. Přerov 5 3 0 2 23:18 6

4. Zbečník 5 2 0 3 24:19 4

5. Jizerní Vtelno 5 2 0 3 20:23 4

6. Znojmo 5 0 0 5 3:30 0

„Pelikán hned v prvním setu poznal jeho kvality. Druhý set začal vyrovnaně a od půlky setu přešel Radek na smečovaný servis a tím pádem udržel Veselého daleko za podávačkou. Takže musel rozhodnout třetí set. Za stavu 7:5 Pelikán vykouzlil neuvěřitelný kraťas od podávačky a všichni už tušili, že Veselý padne, a tak se taky stalo,“ popsal obratový zápas domácí hrající trenér Richard Laťák.

Následovala holubická spanilá jízda a i třísetový zápas trojic měli domácí v podstatě pod kontrolou.

„Holice potvrdily svoji kvalitu a nechybělo mnoho a mohli jsme prohrát. Dostali jsme se na první místo, což asi čekal před sezonou málokdo. Nicméně, teď máme před sebou těžké hlavně venkovní odvety, kde budeme muset bodovat i bez mistrů světa,“ upozornil Laťák.

Poprvé v letošní sezoně oblékl modrý dres R.U.M. zkušený vedoucí mužstva Roman Dlabka. Laťák byl s jeho výkonem spokojený, i když „jeho“ trojka zápas těsně prohrála. Sám Dlabka, coby šéf klubu, naopak v „poločase“ soutěže ocenil dosavadní práci nového kouče.

„Ukázalo se, že získat ho k nám byl dobrý tah a já jsem rád, že on naši nabídku přijal. Oceňuju jeho perfektní koučování zápasů a samozřejmě i přípravu na ně. Samotné utkání bylo nádherným představením dua Bubniak – Pelikán. Hráli výborně, je radost se na ně dívat. Ale myslím si, že celkově byl k vidění krásný nohejbal z obou stran. Holice mají v kádru mladé kluky, kteří hráli výborně a jestli u nohejbalu zůstanou, tak mají všechno ještě před sebou. A musím poděkovat divákům, našim fanouškům, za to, že nás chodí podpořit a vytváří bouřlivou atmosféru, kterou si my hráči náležitě užíváme,“ zdůraznil Dlabka starší.