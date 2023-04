I tentokrát nepotřebovali služby exmistrů světa Petra Bubniaka a Radka Pelikána. Po nejtěsnějším vítězství v Postřelmově porazili nohejbalisté R.U.M. Holubice ve druhém kole II. ligy v domácí hale družstvo TJ Koberovská sportovní tentokrát nejvyšším možným skóre 6:0.

Ve druhém kole II. ligy porazili nohejbalisté Holubic (modří) Koberovskou sportovní 6:0. | Foto: Marek Žitňák

Pro špatné počasí se zápas po dohodě obou týmů přesunul z venkovního kurtu do haly. Klub z Železného Brodu je druhým nováčkem soutěže a mnoho informací o něm domácí neměli. Že to bude trochu „divoké“ a jako na houpačce naznačil už první zápas první dvojice s mladíčkem Františkem Dlabkou a zkušeným Malcem. Skóre se dostalo na devítky a soupeř lacino bodoval po taktické chybě v domácí obraně. Další dva sety ale už byly plně v režii Holubic. Tři sety domácí potřebovali k výhře ještě dvakrát, ale skóre bylo vyrovnané nebo se otáčelo i v několika dalších dílčích duelech.

II. liga

R.U.M. NK Holubice

– TJ Koberovská sportovní 6:0

Sety: 12:3. Diváků: 25.

Jednotlivé zápasy (sestavy): Malec, F. Dlabka – Buriánek, Srbek 2:1 (9:10, 10:7, 10:8), Příhoda, Šišma – Šich, Vondra 2:0 (10:9 , 10:6), Malec, Sušil, Nevrlý / Šišma – M. Buriánek, J. Buriánek, Srbek 2:1 (10:5, 5:10, 10:9), Hicl, Feichtinger, F. Dlabka / Příhoda – Novák, Šich, Vondra 2:1 (8:10, 10:3, 10:9), Feichtinger, Sušil – J. Buriánek, Novák 2:0 (10:7, 10:4), Příhoda – Srbek 2:0 (10:4, 10:9).

Tabulka:

1. Zbečník 2 2 0 0 12:2 4

2. Holubice 2 2 0 0 12:4 4

3. Přerov 2 1 1 0 11:6 3

4. Postřelmov 2 0 1 1 9:11 1

5. Kober. sport. 2 0 0 2 2:12 0

6. Znojmo 2 0 0 2 1:12 0

Příští zápas: Holubice – Sokol Zbečník, neděle 16. 4. (14.00).

„Souboj prvních trojic - Malec, Sušil, Nevrlý a střídající - Šišma byl jako den a noc. První set jasně za námi, druhý úplně stejně za hosty. Na zkrácený set jsme změnili rozestavění a na devítkách ukončil zápas Šišma smečí kolem bloku,“ naznačil domácí trenér Richard Laťák, že celý zápas nebyl tak jednoduchý, jak napovídá konečný stav, tenisovou mluvou řečeno, kanárek.

V následujícím souboji druhých trojic - Hicl, Feichtinger, F. Dlabka / Příhoda - byli hosté asi neblíže k možnému zvratu vývoje zápasu. První set vyhráli, druhý patřil domácím. Ve třetím byli hosté jeden balón od výhry (9:6), ale závěr vzal do své režie zkušený Josef Hicl a domácí trojka zápas otočila.

„My jsme opět postrádali elitní dvojici Pelikán - Bubniak, ale za to se po dlouhé době vrátil Feichtinger. Soupeř byl pro nás velká neznámá, a to se potvrdilo v průběhu celého utkání. Osobně jsem něco takového čekal. Dnes nám to vyhrály zkušenosti a naše široká soupiska. V neděli nás čeká Zbečník, který nás loni jako jediný tým dvakrát porazil, tak jim máme co vracet,“ zestručnil hodnocení utkání trenér Holubic.