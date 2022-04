II. liga

3. kolo:

R.U.M. Holubice

– Spartak Přerov 6:2

Sety: 13:7. Diváků: 75. Sestavy a průběh zápasu:

1D – 1:0: Svoboda, Malec – Kašička, Lev / Valášek 2:1 (9:10, 10:3, 10:6)

2D – 2:0: Bubniak, Pelikán – Miklík, Dreiseitl 2:1 (10:8, 7:10, 10:9)

1T – 2:1: Duchoň, Příhoda, Svoboda / Fr. Dlabka – Kašička, Lev, Ertelt 0:2 (4:10, 6:10)

2T – 3:1: Sušil, Bubniak, Pelikán – Miklík, Zvoníček, Dreiseitl 2:0 (10:9, 10:7)

3D – 3:2: Příhoda, Duchoň, Jahoda – Zvoníček, Ertelt / Randýsek 1:2 (10:6, 6:10, 6:10)

S – 4:2: Pelikán – Dreiseitel 2:0 (10:8, 10:6)

1T-2T – 5:2: Příhoda, Svoboda, Fr. Dlabka – Miklík, Zvoníček, Dreiseitl 2:0 (10:7, 10:6)

2T-1T – 6:2: Sušil, Pelikán, Bubniak / Jahoda – Kašička, Lev, Ertelt 2:1 (10:3, 7:10, 10:8)

Tabulka:

1. Holice 3 3 0 0 18:6 6

2. Zbečník 3 2 0 1 16:7 4

3. Holubice 3 2 0 1 13:12 4

4. Přerov 3 1 0 2 11:13 2

5. Jiz. Vtelno 3 1 0 2 13:16 2

6. Znojmo 3 0 0 3 1:18 0

„Přerov má v kádru velmi zkušené a technické hráče, na které jsme ale upravili rozestavění a vyplatilo se. Náš výkon bych nepřeceňoval, přece jen to bylo teprve třetí utkání. Dokážeme zahrát výborně dvojici a pak totálně vyhoříme v trojici, kde nedokážeme být trpěliví. Tohle si musíme vyříkat a zahrát více zodpovědně za celý tým,“ zhodnotil zápas domácí trenér Richard Laták.

V utkání si odbyl premiéru ve druhé lize mladičký žákovský mistr republiky Tomáš Jahoda, který nastoupil ve dvou dílčích zápasech. V singlu, který Holubičtí v prvních dvou kolech prohráli, se úspěšně prezentoval exmistr světa Radek Pelikán. V souboji s mladým Jiřím Dreiseitlem ale neměl předem nic jisté a potvrdilo se, že to bude velmi náročný souboj. Zkušenosti ovšem zvítězily nad mládím a Pelikán vrátil domácím průběžně dvoubodové vedení. Všeobecně se pak čekalo, že přerovská elitní trojice sníží skóre. Jenže konečně se rozehrál Tomáš Svoboda a tomu fungovala bezchybně obrana a trojka přidala bod na mečbol. Ten pak proměnila první trojka Lukáš Sušil, Radek Pelikán, Petr Bubniak.

„Hosté jakoby už v následující trojici zápas vzdávali a v prvním setu utrpěli debakl. Dovolili jsme si tedy nasadit místo Bubniaka mladičkého Jahodu a do půlky setu to vypadalo, že to bude vyrovnané. Jenže Přerov má zkušené hráče a technickými údery druhý set dotáhli. Následovalo střídání zpět a v těsné koncovce rozhodly zkušenosti z těžkých zápasů bývalých extraligových hráčů,“ popsal Laták koncovku utkání.

Ve čtvrtém kole se Holubice střetnou s posledním Znojmem v neděli na jeho hřišti.