K zápasu s lídrem II. ligy odjížděli nohejbalisté R.U.M. Holubice s přáním oplatit mu porážku z domácího kurtu. Po remíze 5:5 ve Zbečníku od toho byli jen krůček. Domácí tým dokonce po tomto výsledku musel opustit první příčku, nicméně asi bylo v silách Holubických své přání si splnit.

Ilustrační. | Foto: Marek Žitňák

„Do Zbečníku jsme jeli bodovat. Cíl jsme splnili, ale je škoda, že jsme nedovezli oba bodíky. Bylo by to veselejší, ale i tak jsme spokojeni,“ vyhodnotil závěrečné skóre hrající vedoucí mužstva Roman Dlabka.

Oba soupeři hlásili absence svých klíčových hráčů. Domácím chyběli Petr Sýkora, Patrik Levý a Lukáš Kábrt, Holubicím Radek Pelikán a Josef Feichtinger. Takže misky vah měly být poměrně vyrovnané. Zápas byl pravým sportovním dramatem, jak se na vedoucí a třetí mužstvo tabulky sluší. Hosté se ujali vedení 1:0, ale po dalších dvou zápasech to bylo 2:1 pro domácí. Po trojicích byl stav 4:4 a šlo se do koncovky, která mohla vyznít vítězně pro oba celky.

II. liga – sk. B

TJ Sokol Zbečník

– R.U.M. Holubice 5:5

Sety: 12:11. Jednotlivé zápasy (sestavy):

Řehák, Sedláček – Příhoda, Hicl 1:2 (10:8, 6:10, 6:10).

Černý, Šimek – F. Dlabka, Malec 2:1 (9:10, 10:6, 10:7).

Doležal, Řehák, Sedláček – Malec, Hicl, F. Dlabka 2:0 (10:9,

10:8).

Vlach, Černý, Šimek – Nevrlý, Příhoda, Laťák 0:2 (3:10, 4:10).

Houska, Pošepný – Nevrlý, Laťák 2:0 (10:8, 10:4).

Pošepný – Příhoda 1:2 (5:10,10:9, 8:10).

Doležal, Řehák, Sedláček – Nevrlý, Příhoda, Laťák 2:0 (10:7, 10:9).

Šimek, Vlach, Černý, Houska – Hicl, Malec, F. Dlabka 0:2 (6:10, 5:10).

Řehák, Sedláček – Malec, F. Dlabka 0:2 (8:10, 9:10).

Černý, Šimek – Hicl, Příhoda 2:0 (10:4, 10:9).

Tabulka:

1. Přerov 8 6 2 0 46:19 14

2. Zbečník 8 6 1 1 42:20 13

3. Holubice 8 5 1 2 43:25 11

4. Postřelmov 8 2 1 5 27:40 5

5. Znojmo 8 2 0 6 18:42 4

6. Koberovská sp. 8 0 1 7 17:47 1

Příští kolo: Holubice – Přerov, neděle 28. 5. (14.00).

„První odvetná dvojka nám vyšla parádně. Po našem skvělém výkonu jsme šli do vedení 5:4 a pomýšleli jsme na vítězství v celém zápase. Bohužel poslední dvojka nám nevyšla podle představ a prohráli jsme ji. Ale bod, jak jsem řekl, bereme. Zápas byl nahoru dolů mohli jsme vyhrát, ale také prohrát. Prohra by nás s největší pravděpodobností definitivně podržela na třetím místě v tabulce. Remízka nám dává naději porvat se o druhé místo a my na to budeme připraveni,“ ujistil Dlabka st.

Remízu stanovil závěrečný zápas druhých dvojic Černý, Šimek – Hicl, Příhoda. Domácí jasně ovládli první set (10:4), ve druhém naopak dlouho dominovali hosté a vedení 6:2 mělo stačit na srovnání stavu na 1:1. Dokonce za stavu 9:9 měli Holubičtí k dipozici poslední útok, jenže ten domácí dokázali zachytit a sami pak úspěšně zakončit.

„Pro nás klíčové utkání, prohra by byla obrovskou komplikací pro závěr základní části a defakto by nás vyřadila z boje o první místo. Před zápasem bych bod bral a nakonec jej po průběhu zápasu brát prostě musíme. Byl to poměrně bláznivý zápas, kde papírové předpoklady příliš nefungovaly. Udrželi jsme tímto náskok dvou bodů před Holubicemi s lepším vzájemným zápasem, takže tento bod může a věřím, že i bude, mít na konci cenu zlata,“ cenil si remízy trenér Zbečníku Lukáš Vlach.

I Holubicím plichta udržela šanci na druhé místo. Hodně v tomto směru napoví už jejích příští zápas, kdy zase pojedou na hřiště lídra tabulky. Tím je aktuálně Spartak Přerov.