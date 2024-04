Po nadějné remíze 5:5 s rezervou Modřic se nováčku I. nohejbalové ligy R.U.M. Holubice dostalo ve druhém kole připomenutí, že vyšší soutěž nebude procházkou růžovým sadem. S další tradiční nohejbalovou baštou TJ Plazy Holubičtí doma prohráli 1:6.

Nohejbal I. liga Holubice - Plazy 1:6. | Foto: Marek Žitňák

Díky krásnému počasí se zápas mohl hrát na venkovním kurtu v útulném holubickém sportovním areálku. Plazy ale moc příjemnými hosty nebyly. Domácí souboj rozehráli excelentně. V první dvojka exmistrů světa, Radek Pelikán s Petrem Bubniakem, měla utkání zkušeně pod kontrolou a získala týmu vedení 1:0. Bohužel to byl jediný bod, který putoval na holubické konto. Další už si připisoval jen soupeř.

I. liga

R.U.M. NK Holubice

– TJ Plazy 1:6

Sety: 5:12. Jednotlivé zápasy:

1D: Pelikán, Bubniak – Bartoš, Šimáně 2:0 (7, 8).

2D: Příhoda, Feichtinger – Zelba, Srba 1:2 (9, -8, -8).

1T: Pelikán, Feichtinger, Příhoda – Šimáně, Moc, Ešner 1:2 (8, -7, -6).

2T: Hicl, Bubniak, Sušil / Krejčí – Bartoš, Zelba, Ryšavý 0:2 (-4, -9).

3T: Hicl, Krejčí, Sušil – Ešner, Ryšavý 0:2 (-8, -4).

S: Bubniak – Moc 1:2 (-5, 3, -9).

3oT: Pelikán, Příhoda, Feichtinger – Bartoš, Zelba, Ryšavý 0:2 (-7, -9).

„Výsledek vypadá jednoznačně, ale tak hladké to zase nebylo. Některé zápasy byly hodně vyrovnané a mohly skončit i opačně. Na druhou stranu je pravda, že jsme se trápili hlavně ve trojicích, nevyhráli jsme ani jednu. Za stavu 1:3 mně hlavou prolétlo, že jsem to mohl postavit takticky jinak. Samozřejmě je to ponaučení. Soupeř zahrál, jak potřeboval. Pro nás platí, že jedeme dál,“ komentoval zápas trenér Roman Dlabka.

Nejblíže k bodů byla dvojice Marián Příhoda, Josef Feichtinger ve druhém dílčím utkání a Bubniak v singlu. Ten ve třetím setu prohrával 6:8, ale dokázal otočit na 9:8. Bohužel pak neproměnil útok.

Plazy se vítězstvím vyhouply po dvou kolech s plným počtem bodů do čela tabulky. Holubice jsou s jedním bodem sedmí z osmi účastníků. I ve třetím kole budou mít Holubičtí výhodu domácího prostředí. V neděli 14. dubna se od 14.00 hodin utkají se Vsetínem.