Loni to byla velká sláva. Volejbalisté i nohejbalisté Holubic poprvé v historii svých oddílů postoupili do první ligy. Tedy druhých nejvyšších domácích soutěží. Na obec s necelými dvěma tisíci obyvateli opravdu bomba! Zatímco volejbalisté se jako nováček ve vyšší soutěži bez problémů udrželi, nohejbalisté ji po roce opouštějí.

V základní části skončili sedmí, takže se jim nepovedlo utéct z barážových pozic play-out o záchranu. V K.O. duelu s posledním Českým Brodem pak prohráli obě utkání. Doma 0:5, o víkendu na jeho kurtu 1:5.

1. liga - play-out:

TJ Slavoj Český Brod – R.U.M. NK Holubice 5:1

Sety: 11:5. Sestavy - jednotlivé zápasy:

1d: T. Cibulka, Vedral – F. Dlabka, Příhoda / T. Svoboda 2:0 (7, 7).

2d: Bálek, Červenka / Janík – Pelikán, Petr 2:1 (-7, 6, 7).

1t: Baloun, O. Cibulka, T. Cibulka / Sýkora – Pelikán, Příhoda, Svoboda 1:2 (-2, 9, -9).

2t: Bálek, Červenka, Janík, Vedral – F. Dlabka, Hicl, Petr 2:1 (4, -4, 8).

s: Vedral – Pelikán 2:0 (6, 2).

3t: Baloun, O. Cibulka, T. Cibulka / Sýkora – F. Dlabka, Hicl, Petr 2:1 (6, -7, 9).

Konečný stav série: 2:0.

I přes zdánlivě jasná vítězství Slavoje byly zápasy poměrně vyrovnané. V odvetě se domácí ujali vedení 1:0, které hosté mohli srovnat, ale s koncovkou zápasu prvních dvojic si lépe poradili domácí. Druhý zlomový moment měla v rukou druhá trojka František Dlabka, Josef Hicl, Martin Petr, ale třetí sadu zase k vítězství dotáhnout nedokázali. Místo 2:2, tak bylo 3:1. Čtvrtý bod pak poměrně suverénně přidal v singlu domácí Marek Vedral.

„Pro nás bohužel Vedral potvrdil, že patří mezi nejlepší singlisty celé soutěže, pokud není úplně nejlepší. Po prvním vyrovnaném setu našeho Radka Pelikána doslova převálcoval. Otáčet stav 1:4 pak už bylo těžké. Přesto naše trojka to mohla domácím alespoň zkomplikovat. Kluci hráli dobře. Ve třetí setu vedli 8:5, ale nakonec to ani oni k výhře nedotáhli a prohráli o balón. Český Brod potvrdil, že má velmi silný tým, k vítězství mu gratulujeme a já věřím, že se v první lize udrží,“ komentoval porážku trenér a šéf klubu Roman Dlabka.

Holubičtí sestupují přímo, Český Brod bude ještě o udržení prvoligové příslušnosti bojovat s poraženým finalistou play-off druhé ligy.

„Samozřejmě, že je to zklamání. Jsem přesvědčený, že jsme měli mužstvo na udržení první ligy. Bohužel se nám v sezoně scházelo příliš mnoho negativních aspektů a hlavně zranění. Na začátku tři měsíce chyběl Fanda Dlabka, pro rozhodující boje vypadl Petr Bubniak, se zraněním nastupoval Radek Pelikán a průběžně chyběli i další hráči. Takže nakonec sestupujeme, ale nebrečíme. Je to sport a život jde dál. Někdo je šťastnější, někdo musí být smutný a my jsme zrovna teď pozici toho smutnějšího…“ bere sestup s nadhledem Dlabka starší.