Výborný vstup do druhé poloviny historicky prvního ročníku ve druhé nejvyšší soutěži mají nohejbalisté Holubic. Ve dvou kolech odvetné části vybojovali tři body. Po vítězství v Modřicích nad rezervou extraligových šampiónů přivezli bod z kurtu lídra tabulky TJ Plazy po remíze 5:5. Mimochodem doma s nimi prohráli 1:6.

Ilustrační. | Foto: Marek Žitňák

Byl to opět jeden ze zápasů jako na houpačce. Holubičtí šli do vedení, pak prohrávali 2:3 a 3:5. Před posledními dvěma zápasy tedy měly Plazy dva mečboly na vítězství. První odvrátili zkušení exmistři světa Radek Pelikán s Petrem Bubniakem, druhý naopak mladíček František Dlabka s Martinem Petrem.

I. liga:

TJ Plazy – R.U.M. NK Holubice 5:5

Sety: 12:10. Jednotlivé zápasy – sestavy:

1D: Srba, Jeník – Fr. Dlabka, Petr 2:0 (9, 7).

2D: Bartoš, Ryšavý – Bubniak, Pelikán 0:2 (-9, -6).

1T: Jeník, Mareček, Zelba – Fr. Dlabka, Hicl, Pelikán 1:2 (7, -6, -8).

2T: Bartoš, Ešner, Srba – Bubniak, Krejčí, Petr 2:0 (6, 8).

3D: Ešner, Mareček – Hicl, Krejčí 2:0 (4, 7).

S: Moc – Bubniak 0:2 (-5, -8).

1T: Jeník, Zelba, Mareček – Bubniak, Krejčí, Petr 2:0 (8, 8).

2T: Bartoš, Ešner, Srba – Fr. Dlabka, Hicl, Pelikán 2:0 (6, 9).

1D: Srba, Jeník – Bubniak, Pelikán 1:2 (9, -9, -7).

2D: Bartoš, Ryšavý – Fr. Dlabka, Petr 0:2 (-6, -9).

Tabulka:

1. Plazy 9 7 1 1 50:28 15

2. Radomyšl 9 6 1 2 48:29 13

3. Solidarita 10 5 0 5 47:46 10

4. Modřice B 9 4 2 3 42:41 10

5. Pankrác 9 3 3 3 39:43 9

6. Holubice 9 2 3 4 35:46 7

7. Vsetín 10 3 0 7 36:52 6

8. Čes. Brod 9 1 2 6 36:48 4

Příští kolo: Vsetín – Holubice, sobota 8. 6. (14.30).

„Jsem rád, že je Franta po zranění zpátky na hřišti a mužstvu pomohl. Poslední zápas programu skutečně gradoval do dramatu. První set se nám povedl, ve druhém jsme od začátku prohrávali a dotahovali až do stavu 9:9, kdy soupeř byl na útoku, ale zahrál balon do autu. Pro nás je to nesmírně cenná remíza a výborný, jakoby bonusový bodík do tabulky. Teď máme volno a protože jsou v týmu nějaká zranění, tak se především musíme se dát do kupy zdravotně. Před námi jsou totiž velmi důležitá utkání, ve kterých potřebujeme a chceme bodovat,“ zdůraznil trenér mužstva a otec patnáctiletého Františka Roman Dlabka.